Broadcom antes de resultados: las perspectivas importan más que las ganancias

Broadcom publicará sus resultados correspondientes al segundo trimestre fiscal de 2026 después del cierre de la sesión del miércoles. El consenso de los analistas asume que la compañía presentará resultados superiores a las expectativas y elevará sus previsiones. Se espera que esto esté impulsado principalmente por una demanda muy sólida de soluciones de redes para IA y chips diseñados a medida.

Expectativas del mercado para los resultados

Ingresos superiores a 22 mil millones de dólares.

BPA superior a 2 dólares.

Sin embargo, no faltan los optimistas incluso entre las instituciones más prestigiosas.

Jefferies y Morgan Stanley esperan que los ingresos aumenten hasta alrededor de 29 mil millones de dólares. No obstante, más importantes que los resultados generales serán las cifras específicas de los segmentos clave ( nube e IA ) y las perspectivas futuras.

y esperan que los ingresos aumenten hasta alrededor de 29 mil millones de dólares. No obstante, más importantes que los resultados generales serán las cifras específicas de los segmentos clave ( e ) y las perspectivas futuras. Los ingresos relacionados con la IA podrían alcanzar aproximadamente 17 mil millones de dólares, principalmente gracias al crecimiento del segmento de redes, la implementación de nuevos switches y una mayor participación en el mercado de óptica.

podrían alcanzar aproximadamente 17 mil millones de dólares, principalmente gracias al crecimiento del segmento de redes, la implementación de nuevos switches y una mayor participación en el mercado de óptica. Un factor clave será el pedido de 10 mil millones de dólares de Anthropic , que fue modificado desde entregas de racks completos de servidores hacia únicamente chips. Como resultado, los ingresos derivados de este contrato podrían situarse entre 2.0 y 2.5 mil millones de dólares. Por su parte, Morgan Stanley señala que está observando que parte de la demanda relacionada con racks para IA se está desplazando hacia 2027, aunque considera que se trata de un problema de calendario y no de pérdida de pedidos. Los analistas del banco creen que la capacidad de producción está siendo redirigida hacia otros clientes de TPU .

, que fue modificado desde entregas de racks completos de servidores hacia únicamente chips. Como resultado, los ingresos derivados de este contrato podrían situarse entre 2.0 y 2.5 mil millones de dólares.

El elemento más importante del reporte de resultados podría no ser el trimestre actual en sí, sino los comentarios de la administración respecto a 2027.

Las compañías de semiconductores están experimentando actualmente una ola de crecimiento pocas veces vista en los mercados desarrollados. Esto es resultado de las enormes inversiones de CAPEX realizadas por los llamados hyperscalers y por entidades que desarrollan soluciones de IA. En este contexto, el apalancamiento operativo es enorme, mientras que la fiabilidad de las previsiones actuales es limitada. Las declaraciones de la compañía sobre el ritmo del crecimiento futuro serán cruciales para el mercado a la hora de determinar las valoraciones futuras.

Los ingresos de Broadcom provenientes de chips de IA podrían superar los 120 mil millones de dólares, por encima de la estimación previa de la administración de más de 100 mil millones de dólares.

Sin embargo, los analistas destacan que las recientes conversaciones dentro de la cadena de suministro asiática han sido menos optimistas de lo esperado, limitando el potencial de revisiones positivas adicionales.

Algunos bancos de inversión siguen viendo margen para nuevas mejoras en las previsiones a medida que los programas ASIC continúan expandiéndose.

Otro tema relevante es el riesgo de competencia por parte de MediaTek dentro de la cadena de suministro de TPU de Google. Morgan Stanley considera que la amenaza es manejable y estima que alrededor del 15% del contenido relacionado con TPU podría estar realmente en riesgo.

Según los analistas, Broadcom debería conservar la mayor parte de este negocio, ya que reemplazar a un proveedor ya establecido a esta escala resulta complejo. Este podría convertirse en un tema importante si la administración decide abordarlo durante la presentación de resultados.

AVGO.US (D1)

Desde una perspectiva técnica previa a la publicación de resultados, el precio de la acción se ha detenido en el nivel de extensión de Fibonacci del 161.8%, trazado a partir del movimiento de precios entre diciembre de 2025 y abril de 2026. Si el escenario alcista continúa desarrollándose, un posible objetivo para los compradores podría situarse cerca de los 600 dólares, donde las extensiones de Fibonacci del 423.6% provenientes de 2025 coinciden con una nueva extensión de 2026. Una posible resistencia adicional podría provenir del canal de tendencia (marcado en rojo). Si se produce una corrección, el primer nivel de soporte y objetivo bajista para los vendedores se ubicaría alrededor de los 430 dólares. Fuente: xStation5