Cacao cae 5% y perfora los USD 3.000 por primera vez desde mayo de 2023

Los futuros de COCOA en ICE retroceden hoy más de 5%, cayendo por debajo de USD 3.000 por tonelada, niveles no vistos desde mayo de 2023.

El mercado se ve presionado por una demanda física persistentemente débil, una fuerte desaceleración en el procesamiento, condiciones climáticas favorables en África Occidental y la perspectiva de una temporada de cosecha sólida. Este contexto también afecta la rentabilidad de los productores africanos.

Análisis CFTC Commitments of Traders (CoT)

(Datos al 17 de febrero de 2026)

El último informe CoT sugiere que el mercado se encuentra en una fase de transición más que en un punto de aceleración clara de tendencia.

El cambio semanal más relevante es una caída en el open interest superior a 8.000 contratos (aproximadamente -5%). Esto indica que algunos participantes cerraron posiciones, reduciendo el “combustible” disponible para un movimiento direccional sostenido. Una disminución del interés abierto suele coincidir con pérdida de impulso y transición hacia consolidación.

En términos de posicionamiento, los grandes especuladores permanecen netos cortos, manteniendo más posiciones cortas que largas, lo que otorga un sesgo moderadamente bajista. Al mismo tiempo, productores y participantes comerciales recortaron posiciones cortas, lo que históricamente puede señalar menor presión desde el lado de la oferta.

En otras palabras, los fondos mantienen inclinación bajista, pero el sector industrial ya no está aumentando la presión a la baja.

También destaca la concentración de posiciones cortas en una categoría reducida de participantes. Una proporción significativa de cortos está en manos de pocas entidades, lo que incrementa el riesgo de un short squeeze. Ante un catalizador alcista (por ejemplo, un evento climático adverso), la cobertura forzada de cortos podría generar un rebote más abrupto.

En conjunto, el informe no muestra condiciones extremas de sobrecompra o sobreventa. El posicionamiento refleja un sesgo bajista moderado, con menor participación y cobertura parcial de hedgers. En el corto plazo, esto eleva la probabilidad de consolidación o rebote técnico; para reactivar una tendencia bajista clara sería necesario un nuevo aumento de posiciones cortas acompañado de incremento en el open interest.

Fuente: CFTC, CoT

COCOA (D1)

Fuente: xStation5