Bitcoin retrocede 50% desde máximos históricos

Bitcoin ha retrocedido cerca de 30% en el último mes, mientras que la caída desde el máximo histórico en torno a USD 126.000 alcanza aproximadamente el 50%. La pregunta clave es si la estructura técnica actual permite anticipar un rebote relevante.

El último impulso alcista no logró sostenerse, enfrentando fuerte presión vendedora en la zona de USD 72.300, tras un rebote cercano al 20% desde el mínimo local. Los vendedores retomaron rápidamente el control, generando un rango de consolidación de varios días entre USD 65.000 y USD 71.000.

Con el paso del tiempo, el rango mostró máximos progresivamente más bajos y terminó resolviéndose con un nuevo tramo bajista que llevó a BTC hacia la zona de USD 63.000. Actualmente, el precio cotiza apenas un 5% por encima del mínimo local reciente.

Análisis técnico (D1)

En gráfico diario (D1), si el movimiento correctivo observado en octubre sirve como referencia (impulso bajista seguido de consolidación prolongada) el límite superior del rebote actual podría ubicarse en torno al 38,2% de retroceso de Fibonacci, lo que proyectaría un potencial avance hacia USD 74.300 antes de un punto de definición más estructural.

Ese movimiento implicaría un recorrido alcista cercano al 20% desde niveles actuales. Además, a finales de noviembre y comienzos de diciembre de 2025, el precio volvió en dos ocasiones hacia el mínimo local de la corrección (entonces cerca de USD 80.000), lo que sugiere que una transición inmediata hacia un nuevo tramo bajista sostenido por debajo de USD 60.000 no es un escenario automático.

En términos de tendencia, la estructura muestra pérdida de momentum y secuencia de máximos descendentes, mientras que la fase de consolidación podría extenderse en el tiempo.

Un posible catalizador para una nueva ola de ventas sería un deterioro adicional en Wall Street y un fortalecimiento sostenido del dólar estadounidense, aunque ese movimiento aún se encuentra en una etapa temprana e incierta.