Cacao se dispara por menor producción prevista en Ghana: ¿nuevo rally de oferta o rebote técnico?

Hace apenas cinco meses el cacao (COCOA) parecía haber cerrado definitivamente su ciclo alcista, el precio había caído desde el récord de 10.750 dólares por tonelada alcanzado en enero de 2025 hasta un piso cercano a 3.240 dólares en marzo de 2026, y las cifras del Banco Mundial atribuían ese desplome a una recuperación sólida de la producción en África Occidental.

Sin embargo, la sesión de hoy cambia ese movimiento, ya que el contrato avanza 9,3% hasta 5.896 dólares por tonelada y acumula 38,3% en seis meses, borrando casi por completo la pérdida anual que llegó a rondar 3%. El detonante fue una proyección de cosecha, aunque la magnitud del movimiento se explica por dónde estaba posicionado el mercado cuando llegó la noticia.

Ghana anticipa una caída de al menos 16% en su próxima cosecha

El regulador ghanés COCOBOD proyectó un descenso de al menos 16% en la producción de la temporada 2026/27. Entre las causas figuran condiciones climáticas adversas, el ciclo natural de rendimiento alternante del árbol de cacao, la presión de enfermedades, el envejecimiento de las plantaciones y la expansión de la minería ilegal de oro sobre tierras agrícolas.

La señal se amplifica cuando se suma el otro gran productor, Costa de Marfil apunta a un retroceso superior a 10% en su próxima temporada, de modo que los dos países que concentran alrededor de 60% de la oferta mundial anticipan simultáneamente cosechas menores. Los agricultores consultados por el mercado matizan el diagnóstico, ya que las perspectivas de cultivo siguen siendo razonables, pero advierten que hace falta más luz solar y una aplicación oportuna de fertilizantes y pesticidas, y que lluvias excesivas en la etapa final de la temporada elevarían el riesgo sanitario.

El cacao había tocado un máximo de ocho meses en 6.455 dólares por tonelada el 9 de julio antes de retroceder por debajo de 5.200, precisamente por temores de que los precios altos estuvieran erosionando la demanda de chocolate. Del lado de la oferta, la Organización Internacional del Cacao proyecta que la producción de Indonesia suba a 220.000 toneladas en la temporada 2025/26 desde 200.000 previas, un alivio real aunque insuficiente para compensar lo que dejarían de aportar Ghana y Costa de Marfil.

Los fondos

Al 28 de julio, el dinero gestionado mantenía 14.630 contratos largos frente a 28.757 cortos en el mercado de cacao de ICE, una posición neta corta de 14.127 contratos equivalente a 141.270 toneladas métricas. El detalle decisivo es que esa lectura se ubica en el percentil 16,5 de los últimos cinco años, de modo que el posicionamiento especulativo estaba entre los más bajistas del último lustro justo antes del anuncio de COCOBOD.

La apuesta bajista, además, venía profundizándose, los fondos recortaron su posición neta en 2.524 contratos durante la semana, equivalentes a 25.240 toneladas, y ese fue el deterioro más pronunciado entre todas las categorías reportables del informe. En sentido opuesto se movieron los productores y usuarios industriales, que mejoraron su posición neta en 3.408 contratos mediante un aumento de largos y una reducción de cortos, aunque siguen netamente cortos en 18.262 contratos por la cobertura natural de su inventario físico. Los intermediarios de swaps, por su parte, sostienen la única posición netamente larga de peso, con 32.477 contratos.

El interés abierto completa el cuadro al caer 6.419 contratos, un 2,38%, hasta 262.836. Esa combinación de posicionamiento especulativo extremo y menor exposición agregada describe una configuración clásica de cobertura forzada, ya que cuando la noticia de Ghana obligó a revisar el balance de oferta, quienes estaban cortos tuvieron que recomprar en un mercado con menor profundidad. Conviene tenerlo presente al interpretar la magnitud del avance, porque una parte responde a mecánica de posicionamiento y no necesariamente se sostiene una vez completado el ajuste.

La industria del chocolate ya se reorganizó para vivir con volatilidad

Del lado de la demanda, los grandes fabricantes llevan dos años preparándose para escenarios como este. Mondelez declaró explícitamente su intención de reducir su dependencia del cacao y concentra esfuerzos en ganancias de productividad dentro de su cadena de suministro en Europa y Estados Unidos. La compañía fue además la primera del sector en producir chocolate con manteca de cacao cultivada en laboratorio, mediante tecnología de la startup Celleste Bio, y viene reformulando su portafolio hacia barras rellenas con nougat, caramelo, frutos secos y frutas, que requieren menos chocolate que las tabletas sólidas.

Hershey siguió un camino distinto pero con el mismo objetivo, su director financiero atribuye la mayor capacidad de absorber oscilaciones a la disciplina financiera implementada y a una diversificación geográfica que redujo la dependencia de una sola región productora, además de una visibilidad inédita sobre tendencias de polinización, clima, uso de fertilizantes y conteo de vainas. El propósito declarado no es anticipar el precio sino ganar margen de maniobra antes de trasladar aumentos al consumidor.

La contracara aparece en el extremo premium, donde Lindt ha señalado que podría reducir precios en algunos mercados durante el segundo semestre para estimular ventas. Ese dato importa más de lo que parece, ya que sugiere que la elasticidad de la demanda empezó a operar y que el traslado de costos tiene un techo. Si la oferta se contrae mientras los fabricantes resisten subir precios, el ajuste terminará viéndose en volúmenes y en márgenes antes que en góndola.

Análisis técnico del cacao