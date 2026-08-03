Dólar hoy Colombia: peso cae pese a dólar global débil tras plan de compra de dólares de BanRep

El dólar avanza con fuerza en Colombia hasta 3.248,17 después de que el Banco de la República aprobara un programa de acumulación de reservas internacionales por hasta 4.000 millones de dólares, decisión que llega justo cuando el peso colombiano acumula una apreciación de 15,6% en lo que va del año. La reacción resulta llamativa porque ocurre en contra del contexto global, dado que la divisa estadounidense sigue debilitada frente a sus principales pares y el índice dólar apenas se sostiene en 99,70 tras haber cedido más de 1,5% la semana pasada.

El mecanismo importa tanto como el monto anunciado

El programa modifica de raíz el balance del mercado local, ya que durante las últimas semanas la oferta sostenida de divisas por parte de inversionistas extranjeros había empujado al tipo de cambio hasta la zona de 3.106, mínimo de siete años, y ahora aparece un comprador estructural del otro lado. El par cotiza más de 100 pesos por encima de la Tasa Representativa del Mercado del día, ubicada en 3.144,14, lo que equivale a un avance superior a 3% en una sola jornada.

La Junta Directiva optó por subastas mensuales de opciones put que solo pueden ejercerse cuando la TRM se ubica por debajo de su promedio móvil de los veinte días hábiles anteriores, un condicionante que convierte al emisor en comprador precisamente durante los episodios de apreciación acelerada. La primera subasta se realiza hoy con un cupo de hasta 400 millones de dólares y las opciones adjudicadas podrán ejercerse entre el 4 y el 31 de agosto. El mismo mecanismo se aplicó en 2024 y permitió acumular cerca de 1.500 millones de dólares, además de que el Banco de la República subrayó su carácter preventivo y su compatibilidad con la postura monetaria vigente.

Conviene, aun así, dimensionar el alcance real, dado que con una caída acumulada de 15,6% en el año, la corrección de hoy revierte apenas una fracción del recorrido y un cupo mensual de 400 millones de dólares resulta modesto frente a los volúmenes que mueve el mercado cambiario colombiano. Lo que cambió no es tanto la oferta y demanda inmediata sino la expectativa, porque ahora existe un piso implícito cada vez que el peso se fortalezca más rápido de lo habitual.

El entorno externo sigue jugando en contra del billete verde

Fuera de Colombia, la presión sobre el dólar no ha cedido, la divisa japonesa extendió su avance luego de que el Tesoro estadounidense comprara más yenes utilizando sus tenencias en euros, operación que amplificó el rebote iniciado por la intervención de Tokio y que se suma al pivote parcial de los inversionistas extranjeros fuera de posiciones denominadas en la moneda estadounidense.

El factor monetario refuerza esa dinámica, puesto que la Fed mantuvo su tasa sin cambios en julio, como se anticipaba, aunque el presidente Kevin Warsh mostró reticencia a confirmar que un alza sería su reacción preferida ante una inflación más elevada, lo que llevó a los mercados a recortar tenencias de activos en dólares. El posicionamiento, sin embargo, no es unidireccional, dado que los futuros de tasas muestran que más de la mitad del mercado espera un incremento en septiembre y el reporte laboral estadounidense del viernes se perfila como el próximo catalizador relevante. En el frente de materias primas, los futuros del Brent cayeron 4,8% hasta 83,7 dólares por barril tras el anuncio de suspensión de un ataque contra Irán, una baja que debilita al dólar a nivel global pero deteriora los términos de intercambio colombianos.

La manufactura modera su ritmo con presiones de costos a la baja

En el frente doméstico, el PMI manufacturero de Davivienda retrocedió a 52,7 en julio desde 53,7 en junio, por debajo del pronóstico de 53 pero todavía holgadamente sobre el umbral de expansión. Los nuevos pedidos crecieron con fuerza mientras la producción avanzó solo de forma marginal, y las restricciones logísticas siguen siendo el principal cuello de botella, con tiempos de entrega que continuaron deteriorándose por disrupciones portuarias y escasez de insumos, aunque al ritmo más lento desde febrero.

Fuente: xStation5.

Las presiones de costos se moderaron hasta su nivel más bajo en seis meses y la inflación de precios de venta se desaceleró al ritmo más débil del año, un alivio oportuno para el emisor, que cerró en julio la fase más restrictiva de su ciclo y que ahora suma un frente cambiario a su gestión.

Análisis técnico del dólar en Colombia

En gráfico horario, el USD/COP cotiza en 3.248,17 tras rebotar con fuerza desde la zona de 3.106, mínimo que frenó la caída de las últimas semanas y que se consolida como soporte estructural. El precio ya superó la banda media de Bollinger en 3.198 y avanza hacia la banda superior en 3.287, franja que coincide con la resistencia marcada en 3.302. Una ruptura sostenida sobre esa zona habilitaría una extensión hacia 3.366, techo del rango anterior.

En cambio, si el impulso se agota, el primer soporte aparece en 3.198 y su pérdida dejaría nuevamente expuesta el área de 3.106. El RSI se ubica en la mitad superior del rango neutral sin llegar a sobrecompra, mientras que un ADX sobre 25 con el direccional positivo por encima del negativo confirma que el rebote ya ganó fuerza suficiente para hablar de tendencia y no solo de corrección.

Fuente: xStation5.