¡Cae el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan! 📉

12:00 (GMT-3)- Publicaciones de la Universidad de Michigan (noviembre):
-
Expectativas de inflación a 1 año: 4,7 % (anterior: 4,6 %)
-
Expectativas de inflación a 5 años: 3,6 % (anterior: 3,9 %)
-
Expectativas del consumidor: 49,0 (esperado: 50,3; anterior: 50,3)
-
Confianza del consumidor: 50,3 (esperado: 53,0; anterior: 53,6)
-
Condiciones actuales: 52,3 (esperado: 59,2; anterior: 58,6)
Inflación de octubre en Chile: sin variación, mínima anual desde 2021 y qué significa para la tasa y el dólar
Dólar en Chile leve avance en los $943 tras IPC estable y apuestas externas por recorte de tasas
Balanza comercial en Alemania
El cierre del gobierno americano marca un nuevo récord
