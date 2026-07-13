Caída de SK Hynix: ¿cómo puede afectar a las acciones de inteligencia artificial?

Cuando una de las compañías más importantes de la cadena mundial de inteligencia artificial cae con fuerza, el mercado deja de mirar un valor concreto y empieza a preguntarse si hay algo más detrás. Eso es precisamente lo que está ocurriendo con SK Hynix (SKHY.US). La corrección no solo afecta a uno de los mayores fabricantes de memoria del mundo, también pone a prueba la confianza de los inversores en uno de los sectores que más dinero ha atraído durante los dos últimos años: la infraestructura de la inteligencia artificial.

La importancia de la memoria HBM para la inteligencia artificial

La razón es sencilla. SK Hynix no fabrica cualquier tipo de memoria. Es uno de los líderes mundiales en HBM (High Bandwidth Memory), un componente imprescindible para los aceleradores de inteligencia artificial de Nvidia, AMD y otros grandes desarrolladores de chips. Sin HBM no hay GPUs de última generación capaces de entrenar modelos cada vez más complejos. En otras palabras, SK Hynix se ha convertido en uno de los grandes cuellos de botella de toda la revolución de la IA.

Por eso su caída tiene un efecto que va mucho más allá de la bolsa coreana. Cuando SK Hynix pierde fuerza, el mercado empieza a cuestionarse si el ciclo de inversión en inteligencia artificial continúa siendo tan sólido como parecía hace apenas unas semanas o si, simplemente, algunas compañías habían corrido demasiado.

La corrección llega después de un rally espectacular

La corrección llega, además, después de un rally espectacular. La compañía había llegado a superar a Samsung Electronics como la empresa cotizada más valiosa de Corea del Sur gracias a la enorme demanda de memoria HBM. Esa subida reflejaba la confianza del mercado en que la escasez de memoria avanzada iba a mantenerse durante varios años y que los grandes proveedores disfrutarían de márgenes extraordinarios.

Sin embargo, el mercado ha empezado a introducir una variable nueva: la valoración. No se está cuestionando que la demanda de inteligencia artificial siga creciendo. Lo que empieza a discutirse es si el precio que cotizan algunas compañías ya descuenta demasiados años de crecimiento perfecto.

Este cambio de mentalidad afecta especialmente a los semiconductores. Durante buena parte de 2025 y 2026 bastaba con estar relacionado con la inteligencia artificial para atraer dinero. Ahora la situación empieza a ser distinta. Los inversores siguen creyendo en la IA, pero exigen más. Quieren pedidos, beneficios, márgenes y previsiones capaces de justificar unas valoraciones históricamente elevadas.

Ese cambio explica por qué una corrección en SK Hynix puede trasladarse rápidamente a compañías como Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, TSMC, ASML o Samsung Electronics. No porque todas tengan el mismo negocio, sino porque forman parte de la misma cadena de inversión. Cuando uno de los eslabones más importantes se debilita, el mercado revisa automáticamente el resto de la historia.

La inversión en infraestructura de inteligencia artificial

Otro factor que preocupa es el enorme volumen de inversión que está realizando toda la industria. Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet y Oracle continúan destinando cientos de miles de millones de dólares a nuevos centros de datos e infraestructura para inteligencia artificial. Ese gasto beneficia directamente a fabricantes de chips y memoria, pero también genera una pregunta cada vez más frecuente entre los analistas: ¿cuándo empezará a obtenerse un retorno suficiente sobre semejante inversión?

Morgan Stanley considera que la demanda de infraestructura de IA seguirá siendo muy elevada durante los próximos años, pero también reconoce que el mercado comenzará a diferenciar entre las compañías que realmente capturan ese valor y aquellas cuya valoración ya refleja un escenario excesivamente optimista.

Goldman Sachs mantiene una visión positiva sobre el crecimiento estructural del sector de los semiconductores, aunque advierte de que el ritmo de expansión de beneficios tendrá que seguir siendo extraordinario para justificar los múltiplos actuales. Cuanto más suben las acciones, menos margen existe para decepcionar.

El carácter cíclico de la industria de la memoria

Existe además un elemento técnico que no conviene pasar por alto. Gran parte del dinero que ha entrado en inteligencia artificial durante los últimos meses procede de fondos indexados, ETFs temáticos y estrategias cuantitativas. Cuando uno de los grandes líderes empieza a corregir, esos mismos flujos pueden amplificar los movimientos. No porque cambien los fundamentales de un día para otro, sino porque muchos modelos reducen exposición automáticamente cuando se deteriora el impulso del sector.

También hay que tener presente que la memoria siempre ha sido uno de los segmentos más cíclicos de la industria de los semiconductores. La diferencia es que la inteligencia artificial había conseguido romper parcialmente esa percepción gracias a la enorme escasez de HBM. Si el mercado empieza a pensar que esa escasez podría moderarse durante 2027 por la entrada de nueva capacidad productiva, las valoraciones podrían normalizarse incluso aunque la demanda siga creciendo.

Eso no significa que haya terminado el ciclo alcista de la inteligencia artificial. De hecho, la mayoría de las grandes casas de inversión siguen considerando que la IA será uno de los principales motores del crecimiento tecnológico durante la próxima década. Lo que cambia es el comportamiento del mercado. La primera fase consistió en comprar cualquier empresa relacionada con la inteligencia artificial. La siguiente probablemente consistirá en seleccionar mucho mejor a los ganadores.

Desde el punto de vista técnico, la corrección de SK Hynix también tiene un componente psicológico. Si uno de los líderes del sector empieza a perder soportes relevantes, muchos inversores optan por reducir riesgo en el resto de compañías antes incluso de que aparezcan malas noticias. Ese comportamiento puede generar caídas sincronizadas en todo el ecosistema tecnológico, aunque posteriormente cada empresa vuelva a evolucionar según sus propios resultados.

¿Cómo puede afectar la caída de SK Hynix a Nvidia?

Para Nvidia, probablemente la compañía más importante del sector, la evolución de SK Hynix sigue siendo especialmente relevante. Una parte esencial de sus aceleradores depende del suministro de memoria HBM. Mientras la demanda de GPUs continúe creciendo y los pedidos de los grandes centros de datos sigan aumentando, el impacto debería ser limitado. Pero si el mercado empieza a interpretar que la inversión en infraestructura de IA está entrando en una fase de mayor normalización, la volatilidad podría aumentar de forma significativa.

Un cambio en la valoración del sector de la inteligencia artificial

La caída de SK Hynix no supone el final del ciclo de la inteligencia artificial, pero sí marca un cambio importante en la forma en que el mercado valora el sector. Ya no basta con pertenecer a la cadena de suministro de la IA. A partir de ahora será necesario demostrar que los beneficios crecen al mismo ritmo que las expectativas.

La inteligencia artificial continúa siendo una de las grandes tendencias estructurales de esta década. Sin embargo, las correcciones de compañías como SK Hynix recuerdan que incluso las mejores historias necesitan descansar de vez en cuando. Cuando un sector ha subido tanto como el de los semiconductores, las valoraciones dejan muy poco margen para el error. Y en ese entorno, una simple decepción puede provocar movimientos mucho mayores de lo que justificarían los fundamentales.

Fuente: xStation5.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.