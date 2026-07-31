¿Está Microsoft ganando la carrera de la inteligencia artificial?

El fuerte incremento en gasto de capital representa el mayor desafío para mantener los márgenes operativos en el futuro

La infraestructura y los contratos comerciales consolidan a Microsoft como líder en la monetización de inteligencia artificial

Microsoft impulsa sus ingresos al acelerar la adopción de Azure y Copilot en el sector empresarial

En una carrera tecnológica, ganar no siempre significa construir el modelo más inteligente. También puede significar poseer la infraestructura donde se ejecutan los modelos, las aplicaciones que los trabajadores utilizan cada mañana y los contratos empresariales que convierten cada consulta en ingresos. Los últimos resultados de Microsoft indican que la compañía está haciendo precisamente eso.

Cifras clave y resultados del trimestre

El trimestre terminado el 30 de junio dejó unas cifras difícilmente discutibles. Microsoft facturó 90.007 millones de dólares, un 18% más que un año antes, mientras que el beneficio operativo aumentó otro 18%, hasta 40.603 millones. El beneficio neto declarado alcanzó 35.766 millones, con un crecimiento del 31%, y el beneficio por acción fue de 4,81 dólares.

Sin embargo, estas cifras necesitan una precisión importante. Microsoft registró una ganancia de 480 millones relacionada con OpenAI y otra de 3.200 millones procedente de su inversión en Anthropic. Al excluir únicamente el efecto de OpenAI, el beneficio neto ajustado quedó en 35.286 millones y avanzó un 22%. Esta medida todavía incorpora la ganancia de Anthropic y otros efectos extraordinarios que aportaron conjuntamente unos 0,27 dólares por acción. Por tanto, no debe interpretarse como un beneficio puramente operativo.

Reacción en bolsa y valoración en el mercado

El mercado decidió mirar más allá de estos ajustes. Microsoft subió un 15,5% durante la sesión del 30 de julio y cerró en 451,10 dólares, después de haber terminado la jornada anterior en 390,54. El movimiento añadió cerca de 450.000 millones de dólares a su capitalización, el mayor aumento diario registrado por una empresa estadounidense.

Durante la sesión del 31 de julio, la acción llegó a moverse alrededor de 460 dólares, elevando su capitalización hasta aproximadamente 3,42 billones. La reacción no demuestra que la compañía esté barata, pero sí que los inversores encontraron lo que llevaban meses reclamando: crecimiento suficiente en la nube para comenzar a justificar la extraordinaria inversión en inteligencia artificial.

Crecimiento de Azure y el ecosistema Microsoft Cloud

Azure y el resto de los servicios cloud aumentaron sus ingresos un 43% interanual. La división Intelligent Cloud facturó 39.306 millones, un 32% más, mientras que Microsoft Cloud alcanzó 59.300 millones durante el trimestre y superó 214.000 millones en el conjunto del ejercicio.

La aceleración resulta especialmente significativa porque Microsoft asegura que la demanda continúa superando la capacidad disponible. Las mejoras de eficiencia en sus procesadores y la reducción del tiempo necesario para poner en funcionamiento nuevos equipos permitieron añadir capacidad durante el propio trimestre, que fue monetizada rápidamente.

Para el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2027, la compañía espera que Azure acelere nuevamente y crezca alrededor de un 45% a tasas de cambio constantes. Esta previsión fue una de las principales razones detrás de la reacción bursátil.

Microsoft se encuentra en una posición singular. Nvidia domina los aceleradores utilizados para entrenar y ejecutar modelos. OpenAI y Anthropic compiten en la frontera tecnológica. Amazon mantiene una posición enorme en infraestructura y Google combina chips, modelos, publicidad y distribución. Microsoft no necesita derrotarlos a todos en sus respectivos terrenos. Su ventaja consiste en unir nube, software empresarial, programación, seguridad, datos e identidad dentro de una misma plataforma.

Cartera comercial y adopción masiva de Copilot

La segunda señal importante aparece en las obligaciones comerciales pendientes de reconocimiento. Esta cartera aumentó un 84%, hasta 678.000 millones de dólares. Si se excluye OpenAI, el crecimiento fue del 25%.

La duración media de estos compromisos es de 2,3 años y aproximadamente el 30% se reconocerá como ingreso durante los próximos doce meses. No se trata todavía de facturación ni de beneficio garantizado, pero proporciona una visibilidad extraordinaria sobre la demanda futura.

Los compromisos de OpenAI elevan considerablemente el dato total. Sin embargo, Microsoft señaló que todo el crecimiento secuencial de la cartera procedió de clientes ajenos a los laboratorios de modelos de frontera. Además, cerca del 90% de la facturación anual de Microsoft Cloud se generó fuera de esas compañías.

Esto debilita uno de los principales argumentos bajistas: que Microsoft estaría financiando a OpenAI para que OpenAI gastase posteriormente ese dinero en Azure. La relación sigue siendo muy importante, pero el crecimiento ya se extiende por una base mucho más amplia de clientes.

Microsoft 365 Copilot superó los 30 millones de puestos de pago y las nuevas altas netas más que se duplicaron frente al trimestre anterior. El número de clientes con más de 50.000 licencias se multiplicó por más de siete durante el último año.

La compañía también asegura que el tiempo necesario para alcanzar una utilización mensual superior al 80% se ha reducido desde varios meses hasta apenas unos días. El número de conversaciones por usuario casi se duplicó y la participación semanal ya sería comparable con Outlook o Teams.

Estas cifras mejoran considerablemente la tesis de Copilot. Un puesto pagado no equivale automáticamente a un usuario activo, pero los datos de utilización indican que el producto está comenzando a superar la fase de los proyectos piloto.

La gran ventaja de Microsoft es la distribución. No necesita convencer al cliente para que sustituya sus sistemas actuales. Puede incorporar inteligencia artificial dentro de Word, Excel, Outlook, Teams, Dynamics y sus herramientas de seguridad, aprovechando contratos y relaciones comerciales que ya existen.

Monetización en software y GitHub Copilot

GitHub refuerza esa posición. La plataforma alcanzó 225 millones de usuarios y más del 90% de las empresas de Fortune 500 la utilizan. GitHub Copilot cuenta con 50 millones de usuarios y su facturación aceleró más de un 60% frente al trimestre anterior tras la introducción de precios ligados al consumo. Además, una de cada tres solicitudes de incorporación de código ya implica a un agente.

La programación es uno de los ámbitos donde la monetización resulta más clara porque el ahorro de tiempo puede medirse. Microsoft intenta repetir ahora ese modelo en seguridad, atención sanitaria, ciencia, recursos humanos y gestión empresarial.

Aumento del CapEx y presión sobre los márgenes

Esta posición tiene un precio. Microsoft invirtió 41.000 millones de dólares durante el trimestre, aproximadamente un 70% más que un año antes. Cerca de dos tercios se destinaron a activos de vida corta, principalmente procesadores centrales y gráficos.

El efectivo pagado por inmovilizado fue de 35.800 millones y el flujo de caja libre quedó en 19.600 millones. Para el siguiente trimestre, Microsoft espera superar los 50.000 millones de inversión.

La previsión para el año natural 2026 se sitúa ahora alrededor de 175.000 millones. La cifra está afectada por un cambio contable: Microsoft amplió de 15 a 25 años la vida útil estimada de sus centros de datos y edificios. Esto provocará que algunos futuros arrendamientos de centros de datos pasen de financieros a operativos y, por tanto, dejen de contabilizarse dentro del gasto de capital. La propia compañía indicó que, excluyendo esta reclasificación, sus planes económicos de inversión no han cambiado.

La composición del gasto añade riesgo. Los edificios pueden utilizarse durante décadas, pero los chips pierden valor tecnológico mucho más rápido. Una nueva generación más eficiente podría acelerar su depreciación económica antes de que la contabilidad refleje completamente ese deterioro.

Los márgenes ya muestran parte de esta presión. El margen bruto de Microsoft Cloud descendió hasta el 65% debido al mayor peso de Azure, la inversión en infraestructura y el aumento del uso. No obstante, el margen operativo total se mantuvo alrededor del 45%, ligeramente por encima del año anterior.

Valoración y perspectiva técnica del valor

A unos 460 dólares por acción, Microsoft cotiza aproximadamente a 25,6 veces el beneficio por acción declarado de 17,95 dólares correspondiente al ejercicio fiscal 2026. Si se utiliza el beneficio ajustado de 17,28 dólares, que excluye el impacto de OpenAI pero no todos los extraordinarios, el múltiplo asciende a unas 26,6 veces.

No es una valoración extrema para una compañía capaz de elevar sus ingresos un 18% y prever un crecimiento de Azure cercano al 45%. Sin embargo, incorpora la expectativa de que el gasto actual generará retornos elevados. Una desaceleración de la nube, una caída adicional de los márgenes o señales de escasa utilización de Copilot podrían provocar una corrección rápida.

Desde el punto de vista técnico, el salto desde 390,54 hasta la zona de 451 creó un amplio hueco provocado por resultados. La acción ha continuado avanzando durante la sesión siguiente y se mueve alrededor de 460 dólares.

La primera señal favorable sería consolidar por encima de 451,10, cierre posterior a los resultados. Un retroceso parcial después de una subida tan vertical sería normal. La señal realmente negativa aparecería si el precio regresara de forma sostenida al rango anterior y, especialmente, si perdiese la zona de 390,54. En ese caso, el mercado estaría demostrando que el entusiasmo inicial no se ha convertido en demanda estable.Microsoft parece estar liderando actualmente la parte más rentable de la carrera: la conversión de la inteligencia artificial en contratos empresariales, consumo de nube y herramientas integradas en el trabajo diario.

Azure, los 678.000 millones de cartera comercial, Microsoft 365 Copilot y GitHub muestran ingresos y utilización reales. Además, su arquitectura permite ofrecer modelos de OpenAI, Anthropic, Mistral y otros proveedores. Si el modelo dominante cambia, Microsoft todavía puede cobrar por la infraestructura, los datos, la seguridad y las aplicaciones.

Eso no significa que lidere en todas las categorías. Nvidia conserva su dominio en computación, los laboratorios especializados compiten por los mejores modelos y Amazon y Google mantienen enormes ventajas en determinadas áreas. Windows y Xbox, además, continúan mostrando debilidad.

Microsoft no necesita construir siempre el mejor modelo. Le basta con conseguir que las empresas ejecuten sus modelos, agentes y procesos dentro de Azure y de su ecosistema de software. Hoy está ganando esa carrera. La prueba definitiva llegará cuando desaparezca la escasez de capacidad y los clientes puedan comparar libremente precios, modelos y proveedores.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.