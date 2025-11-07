Caída prolongada al cierre de la semana 🚨

Preocupaciones por los efectos del cierre del gobierno, los débiles datos de la Universidad de Michigan y el repliegue del apetito por el riesgo prolongan la corrección en Wall Street.

Los contratos del Nasdaq 100 caen alrededor de un 1,9%, mientras que los del Russell y el S&P 500 retroceden más de un 1,3%.

Desde comienzos de la semana, se ha observado una disminución notable en el apetito por el riesgo de los inversores y un deterioro general del sentimiento. El mercado ahora espera no solo inversiones de capital (Capex) y promesas de las grandes tecnológicas y de inteligencia artificial, sino también estrategias de monetización y retornos sobre la inversión en una perspectiva de trimestres, no de años.

La situación se agrava por el cierre del gobierno estadounidense, que ya se ha convertido en el más largo de la historia. En episodios anteriores, este tipo de eventos tuvo un impacto limitado en la economía, pero la situación actual es cada vez más seria, como confirmó Kevin Hassett, uno de los principales asesores económicos de la Casa Blanca, quien señaló que los efectos del cierre son “mucho peores de lo esperado”. Una opinión similar comparte Scott Bessent, quien afirma que gran parte de la economía estadounidense ya se encuentra, en términos realistas, en recesión. Estas preocupaciones también fueron expresadas por el presidente de la Cámara de Representantes, Johnson, quien advirtió que la falta de una solución rápida al problema presupuestario podría llevar a caídas más pronunciadas en los índices estadounidenses si los riesgos adicionales se materializan.

Además, el mercado ha recibido los resultados del informe de la Universidad de Michigan sobre la confianza del consumidor y las expectativas de inflación, los cuales tampoco apuntan a una mejora del ánimo del mercado. La Universidad señaló un deterioro del sentimiento entre los consumidores de todos los segmentos, destacando una caída significativa en las “condiciones actuales”. Estas lecturas resultan especialmente relevantes en un contexto de acceso limitado a los datos macroeconómicos debido al cierre gubernamental.

La acumulación de estos factores está llevando a los índices estadounidenses a sus niveles más bajos en más de un mes.

US100 (D1)

Fuente: xStation5

______

📊 Aprovecha la volatilidad del mercado y analiza las oportunidades de inversión con XTB. Abre tu cuenta real hoy y opera los principales índices y activos globales: Abre tu cuenta real en XTB