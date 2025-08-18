En junio, la balanza comercial de la UE se contrajo significativamente, registrando un superávit desestacionalizado de 2.800 millones de euros, muy por debajo del pronóstico de 18.100 millones y del dato previo de 16.200 millones. El superávit sin ajuste estacional también cayó hasta los 7.000 millones, por debajo de los 13.000 millones estimados y lejos de los 16.200 millones anteriores, lo que refleja una notable desaceleración en la actividad comercial.
Datos clave:
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil
- Balanza comercial exterior ajustada estacionalmente, junio: 2.800 millones (pronóstico: 18.100 millones; anterior: 16.200 millones)
- Balanza comercial exterior no ajustada estacionalmente, junio: 7 mil millones (pronóstico: 13 mil millones; anterior: 16,2 mil millones)
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "