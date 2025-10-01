Caídas en los PMIs europeos 📉

Datos del PMI de septiembre en Alemania
PMI manufacturero de Alemania según HCOB: valor real: 49,5; consenso de Bloomberg: 48,5; valor anterior: 49,8.
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil
Datos del PMI de septiembre en Francia
PMI manufacturero de Francia según HCOB: valor real: 48,2; consenso de Bloomberg: 48,1; valor anterior: 50,4.
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "