El precio del petróleo sube un 53% desde el inicio del conflicto

- El aumento de la tensión en Oriente Medio perfila la semana.
- El petróleo ha subido más de un 50% desde el estallido del conflicto.
- A nivel macroeconómico, el miércoles se conocerá el IPC de Estados Unidos.
Esta semana se perfila muy intensa, no solo por el calendario macroeconómico, sino también por el aumento de las tensiones en Oriente Medio. El aumento de los precios del petróleo de más del 53% desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán ha incrementado la presión inflacionaria. El regreso de los problemas inflacionarios es actualmente una de las mayores preocupaciones del mercado.
Este miércoles se publica el informe del IPC de EE. UU. de febrero. Los últimos acontecimientos mundiales aún no se reflejarán en los datos del mes pasado, pero el mercado estará atento a posibles señales de un aumento de las presiones sobre los precios próximamente.
Calendario económico de la semana
Lunes 9 de marzo
- 01:30 AM GMT — Inflación del IPC y del IPP de China
- 07:00 AM GMT — Producción industrial de Alemania
Martes 10 de marzo
- Antes de la sesión europea: Resultados de Volkswagen
- 23:00 GMT (lunes) — Balanza comercial de China
- 23:50 GMT (lunes) — PIB del cuarto trimestre de Japón
- 07:00 GMT — Inflación del IPC de Noruega
- 20:40 GMT — Informe de inventarios de crudo API de EE. UU.
- Después de la sesión estadounidense: Resultados de Oracle
Miércoles 11 de marzo
- Antes de la sesión europea: Resultados de Rheinmetall
- 07:00 GMT: Inflación del IPC de Alemania
- 12:30 GMT: Inflación del IPC de EE. UU.
- 14:30 GMT: Inventarios de crudo del Departamento de Energía de EE. UU.
Jueves 12 de marzo
- Antes de la sesión europea: Resultados de Zalando y BMW
- 09:30 GMT: Discurso del gobernador del Banco de Inglaterra, Bailey
- 11:00 GMT: Decisión sobre los tipos de interés del Banco Central de Inglaterra (CBRT)
- 12:30 GMT: Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE. UU.
- 14:30 GMT: Inventarios de gas natural de la Agencia de Información Energética (EIA) de EE. UU.
Viernes 13 de marzo
- 07:00 AM GMT — PIB y producción industrial del Reino Unido
- 07:45 AM GMT — Inflación del IPC de Francia
- 08:00 AM GMT — Inflación del IPC de España
- 09:00 AM GMT — Inflación del IPC de Polonia
- 12:30 PM GMT — Datos del mercado laboral de Canadá
- 12:30 PM GMT — Inflación del PCE y PIB de EE. UU.
- 12:00 PM GMT — Índice de sentimiento de la Universidad de Michigan de EE. UU.
