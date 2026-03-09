El precio del petróleo sube un 53% desde el inicio del conflicto

Esta semana se perfila muy intensa, no solo por el calendario macroeconómico, sino también por el aumento de las tensiones en Oriente Medio. El aumento de los precios del petróleo de más del 53% desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán ha incrementado la presión inflacionaria. El regreso de los problemas inflacionarios es actualmente una de las mayores preocupaciones del mercado.

Este miércoles se publica el informe del IPC de EE. UU. de febrero. Los últimos acontecimientos mundiales aún no se reflejarán en los datos del mes pasado, pero el mercado estará atento a posibles señales de un aumento de las presiones sobre los precios próximamente.

Calendario económico de la semana

Lunes 9 de marzo

01:30 AM GMT — Inflación del IPC y del IPP de China

07:00 AM GMT — Producción industrial de Alemania

Martes 10 de marzo

Antes de la sesión europea: Resultados de Volkswagen

23:00 GMT (lunes) — Balanza comercial de China

23:50 GMT (lunes) — PIB del cuarto trimestre de Japón

07:00 GMT — Inflación del IPC de Noruega

20:40 GMT — Informe de inventarios de crudo API de EE. UU.

Después de la sesión estadounidense: Resultados de Oracle

Miércoles 11 de marzo

Antes de la sesión europea: Resultados de Rheinmetall

07:00 GMT: Inflación del IPC de Alemania

12:30 GMT: Inflación del IPC de EE. UU.

14:30 GMT: Inventarios de crudo del Departamento de Energía de EE. UU.

Jueves 12 de marzo

Antes de la sesión europea: Resultados de Zalando y BMW

09:30 GMT: Discurso del gobernador del Banco de Inglaterra, Bailey

11:00 GMT: Decisión sobre los tipos de interés del Banco Central de Inglaterra (CBRT)

12:30 GMT: Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE. UU.

14:30 GMT: Inventarios de gas natural de la Agencia de Información Energética (EIA) de EE. UU.

Viernes 13 de marzo