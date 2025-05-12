Calendario de mercados (01.12.2025 - 05.12.2025)

La semana arranca con tono de “risk off”: la caída de las criptomonedas, amplificada por dudas sobre la solidez de los stablecoins, coincide con un giro más hawkish del Banco de Japón, que empuja al alza las tasas globales y mantiene el Treasury a 10 años cerca de 4%, incluso mientras el mercado sigue descontando otro recorte de la Fed en diciembre; el dólar encuentra apoyo en ese repunte de rendimientos pero pierde atractivo frente a algunos emergentes con fundamentos fiscales y externos más sólidos, en un contexto en que el Brent se sostiene sobre 63 dólares tras la decisión de OPEP+ y disrupciones de oferta, mientras el cobre se mantiene firme por menores envíos desde Chile, recortes en fundiciones chinas y fuerte demanda asociada a IA y data centers, lo que favorece a bonos y divisas de productores pero también mantiene sensible la inflación futura.

Agenda económica internacional

La atención global se concentra en los PMI manufactureros y de servicios de noviembre en Japón, China y la Eurozona, junto con los índices ISM en Estados Unidos, que permitirán confirmar si la mejora de la actividad vista en indicadores regionales se traduce en un rebote más consistente de la manufactura y los servicios; hacia el cierre de la semana, el bloque formado por PCE e ingreso/gasto personal de Estados Unidos, los pedidos industriales de Alemania, el PIB de la Eurozona y el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan será clave para validar la expectativa de recortes adicionales de la Fed en 2026 sin reacelerar la inflación y para ajustar el pricing de tasas en Europa.

Agenda regional

Chile. El IMACEC de octubre avanzó 0,7% m/m y 2,2% a/a, superando las previsiones y mostrando una economía sostenida por minería y servicios en plena campaña para la segunda vuelta presidencial, lo que refuerza la probabilidad de un recorte de 25 pb en la reunión del 16 de diciembre; el viernes será protagonista la publicación del IPC de noviembre (general, subyacente y variación anual), dato que definirá cuánto margen adicional tendrá el Banco Central para seguir normalizando la TPM en 2026 sin desanclar expectativas de inflación.

México. El PMI manufacturero S&P Global de noviembre se ubicó en 49,5 puntos, levemente por debajo de 50 y del consenso, sugiriendo una manufactura todavía en zona de ligera contracción, mientras que la confianza empresarial se mantuvo cerca de 49 puntos y la inversión fija bruta de septiembre sorprendió a la baja con caídas de 2,7% m/m y 10,4% a/a, señal de cautela en capex; hacia el cierre de la semana se publican la confianza del consumidor de noviembre y las reservas internacionales, que seguirán de cerca los flujos hacia activos mexicanos en un entorno de búsqueda de rendimiento en emergentes.

Colombia. El PMI manufacturero Davivienda de noviembre repuntó a 54,8 puntos, claramente en zona expansiva, y las exportaciones de octubre crecieron 11,1% a/a, muy por encima de lo esperado, mientras que el PPI anual se situó en 1,8%, confirmando presiones de costos acotadas; el foco se desplazará al dato de inflación de noviembre, con una variación mensual de 0,18% y anual de 5,51%, todavía por encima del rango meta pero alineada con la idea de desinflación gradual que permite al Banco de la República mantener una trayectoria de recortes prudentes.

Perú. La inflación de noviembre sorprendió a la baja con un avance mensual de apenas 0,11% y una tasa anual de 1,37%, por debajo del centro del rango meta, lo que confirma un entorno de precios muy benigno y entrega amplio espacio al BCRP para sostener una postura monetaria acomodaticia; en ausencia de otros datos de alto impacto en la semana, el foco del mercado seguirá puesto en la velocidad a la que el banco central quiera normalizar tasas frente a una inflación cómoda pero a una actividad que muestra señales mixtas.

Noticias corporativas internacionales

En noticias corporativas, Berkshire Hathaway reveló una apuesta cercana a 4.300 millones de dólares en Alphabet, movimiento que refuerza la tesis de que la inversión en infraestructura de IA, nube y data centers es vista como un eje estructural de crecimiento incluso por inversores tradicionalmente conservadores; al mismo tiempo, Airbus informó que la gran mayoría de los cerca de 6.000 aviones A320 afectados por un fallo de software ya recibió la actualización correspondiente, reduciendo el riesgo de nuevas disrupciones operativas para las aerolíneas, mientras que el apagón de más de 10 horas en el principal data center del CME Group tras un problema de refrigeración volvió a poner bajo la lupa la resiliencia tecnológica de la microestructura de mercados, y la rebaja de S&P sobre la estabilidad de Tether (USDT) añadió presión sobre la liquidez del ecosistema cripto.

Geopolítica y materias primas

En el plano geopolítico, el mercado combina la posibilidad de avances graduales hacia un acuerdo en Ucrania —que a mediano plazo podría facilitar la normalización de la oferta energética rusa— con un tono más tenso en torno a Venezuela, donde la retórica más dura desde Washington mantiene vivo el riesgo de sanciones adicionales y de cambios en los flujos de crudo, mientras que la decisión de OPEP+ de extender la pausa en los incrementos de producción y los incidentes en infraestructuras energéticas sostienen un sesgo alcista para el sector energía y para el transporte marítimo, al tiempo que el fuerte repunte del cobre favorece a productores como Chile y Perú pero incrementa la sensibilidad de sectores intensivos en este metal y mantiene vigilantes las expectativas de inflación global.

Agenda macro detallada (GMT-3)

Lunes 1 de diciembre de 2025 (GMT-3)

00:00 → Japón / China / Eurozona → PMI manufacturero de noviembre (publicaciones durante el día)

04:15 → Perú → Inflación mensual y anual de noviembre

08:30 → Chile → IMACEC de octubre

12:00 → México → S&P Global Manufacturing PMI de noviembre

12:00 → Colombia → PMI manufacturero Davivienda de noviembre

12:00 → EE. UU. → ISM manufacturero de noviembre

Martes 2 de diciembre de 2025 (GMT-3)

(todo el día) → EE. UU. → Discurso del presidente de la Fed , Jerome Powell

02:00 → Japón → Índice de confianza del consumidor (octubre)

09:00 → México → Confianza empresarial de noviembre

Miércoles 3 de diciembre de 2025 (GMT-3)

(todo el día) → Japón / China / Eurozona → PMI de servicios de noviembre

09:00 → México → Inversión fija bruta mensual y anual de septiembre

10:15 → EE. UU. → Informe ADP de empleo privado

11:15 → EE. UU. → Producción industrial

12:00 → EE. UU. → ISM de servicios de noviembre

12:30 → EE. UU. → Cambio semanal en inventarios de crudo (DoE)

12:30 → Eurozona → Discurso de Christine Lagarde, presidenta del BCE

Jueves 4 de diciembre de 2025 (GMT-3)

(todo el día) → Polonia → Discurso de Adam Glapiński, presidente del banco central

07:00 → Eurozona → Ventas minoristas

09:30 → EE. UU. → Informe Challenger de despidos

12:00 → Colombia → Exportaciones anuales de octubre

12:30 → EE. UU. → Cambio semanal en inventarios de gas natural (EIA)

16:00 → Colombia → Índice de precios al productor (PPI) anual de noviembre

Viernes 5 de diciembre de 2025 (GMT-3)

04:00 → Alemania → Pedidos industriales de octubre

07:00 → Eurozona → PIB

08:00 → Chile → IPC subyacente mensual de noviembre

08:00 → Chile → IPC mensual de noviembre

08:00 → Chile → IPC interanual de noviembre

09:00 → México → Confianza del consumidor de noviembre

09:00 → México → Reservas internacionales (noviembre)

10:30 → EE. UU. → PCE de precios, ingreso y gasto personal (septiembre)

10:30 → Canadá → Datos de mercado laboral

12:00 → EE. UU. → Sentimiento del consumidor y expectativas de inflación (Universidad de Michigan)

20:00 → Colombia → Inflación mensual y anual de noviembre

__________

