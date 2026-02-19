Calendario del día: Balanza comercial de EE. UU. y solicitudes de desempleo

La publicación macroeconómica más importante del día es la balanza comercial estadounidense de diciembre. En el contexto del objetivo declarado de Trump de reducir el déficit, estos datos son importantes tanto por la tendencia como por el impacto de los aranceles impuestos. El consenso espera un déficit de -55.500 millones de dólares, en comparación con los -56.800 millones de dólares de noviembre.
También recibiremos los datos semanales de solicitudes de subsidio por desempleo. Las cifras se han mantenido estables en el rango de 210.000 a 240.000, lo que indica un mercado laboral relativamente equilibrado. En esta ocasión, las expectativas se sitúan en 225.000 frente a las 227.000 de la semana anterior.
Calendario económico del jueves 19 de febrero
- 13:30 GMT – Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo
- 13:30 GMT – Balanza comercial de EE. UU. de diciembre
- 15:30 GMT – Datos de la EIA sobre los inventarios de gas natural en EE. UU.
- 17:00 GMT – Datos del Departamento de Energía sobre los inventarios de petróleo crudo en EE. UU.
Resumen diario: la Corte Suprema frena aranceles de Trump mientras mercados evalúan nuevos riesgos comerciales y señales de estanflación
Trump ofrecerá una rueda de prensa sobre la decisión arancelaria de la Corte Suprema en 12 minutos
PIB de EE.UU. decepciona en el 4T 2025: desaceleración marcada, inflación PCE al alza y presión sobre la Fed
ÚLTIMA HORA: LA CORTE SUPREMA DE EE.UU. ANULA LOS ARANCELES GLOBALES DE TRUMP
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "