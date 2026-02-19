Calendario del día: Balanza comercial de EE. UU. y solicitudes de desempleo

La publicación macroeconómica más importante del día es la balanza comercial estadounidense de diciembre. En el contexto del objetivo declarado de Trump de reducir el déficit, estos datos son importantes tanto por la tendencia como por el impacto de los aranceles impuestos. El consenso espera un déficit de -55.500 millones de dólares, en comparación con los -56.800 millones de dólares de noviembre.

También recibiremos los datos semanales de solicitudes de subsidio por desempleo. Las cifras se han mantenido estables en el rango de 210.000 a 240.000, lo que indica un mercado laboral relativamente equilibrado. En esta ocasión, las expectativas se sitúan en 225.000 frente a las 227.000 de la semana anterior.

Calendario económico del jueves 19 de febrero