Calendario del día: datos macro a la sombra del TACO

El calendario del día de hoy es excepcionalmente ligero. Las únicas publicaciones realmente relevantes son el cambio en inventarios de petróleo de la EIA y las actas de la reunión del FOMC de marzo.

El foco de los mercados sigue puesto en la evolución del conflicto en Oriente Medio, y más concretamente en si las partes pueden alcanzar un acuerdo dentro de una ventana de negociación muy corta. Como resultado, estamos viendo movimientos fuertes relacionados con el TACO, lo que implica que los datos macroeconómicos pasarán a un segundo plano.

Calendario detallado del día