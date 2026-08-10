Dólar hoy Colombia: emergencia por sismo domina la jornada, pero el dólar sigue bajo presión

Un sismo de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, dejó heridos y daños estructurales en varias regiones del país y llevó al Gobierno a declarar el desastre de carácter nacional, mientras el tipo de cambio (USDCOP) cae 0,4% hasta 3.147,54 sin reflejar todavía ese acontecimiento. Esa desconexión no es indiferencia sino secuencia, porque la evaluación de daños apenas comienza y el mercado cambiario sigue respondiendo a los factores que venía descontando la semana pasada.

Una emergencia nacional en el cuarto día del nuevo gobierno

El Servicio Geológico Colombiano reportó el movimiento a las 7:34 a. m., con una profundidad de 96 kilómetros y una duración cercana a un minuto, seguido de réplicas de magnitud 4,6 en Nóvita y 4,8 nuevamente en San José del Palmar. El sismo se percibió en Cali, Medellín, Bogotá, Ibagué, Armenia, Pereira y Manizales, y sus efectos alcanzaron a Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Antioquia, Cundinamarca y Santander.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, informó heridos y daños graves en edificaciones de Quibdó, además de preocupación por las réplicas. En el Valle del Cauca, la gobernadora Dilian Francisca Toro señaló afectaciones preliminares en Riofrío y Vijes, mientras Cali suspendió el pico y placa para facilitar el desplazamiento. En Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán indicó que no se han identificado daños estructurales, solo grietas que no comprometen la seguridad de las edificaciones. Coviandina, por su parte, cerró de forma total el corredor Bogotá-Villavicencio para verificar la infraestructura.

El presidente Abelardo de la Espriella, que asumió el viernes, convocó de inmediato al Comité Nacional para el Manejo de Desastres y ordenó instalar un Puesto de Mando Unificado, desde donde se aprobó la declaratoria. El vicepresidente José Manuel Restrepo se sumó a la coordinación de la respuesta. Cualquier estimación sobre el costo fiscal o el impacto económico resulta prematura mientras la prioridad siga siendo atender a las personas afectadas, y las autoridades aún no emiten un primer balance oficial de daños.

El IPC de la noche es el evento que el mercado sí está descontando

En términos estrictamente cambiarios, la referencia de la jornada llega a las 7:00 p. m. (GMT -4) con la publicación del índice de precios al consumidor de julio. El consenso anticipa un avance mensual de 0,35% frente al 0,39% previo y una lectura anual de 6,2%, ligeramente por encima del 6,14% de junio.

El Banco de la República pausó su ciclo de alzas el 31 de julio manteniendo la tasa en 12% con una votación dividida de cuatro a tres, y en su informe trimestral elevó el pronóstico de inflación para 2026 desde 6,4% hasta 6,9%. Una lectura por encima del consenso reforzaría el argumento de quienes dentro de la Junta piden retomar el endurecimiento, lo que ampliaría el diferencial de tasas y, paradójicamente, alimentaría el mismo carry trade que el emisor intenta moderar con su programa de compra de reservas.

La Fed pierde fuerza y el dólar global cede terreno

ras el reporte de empleo estadounidense del viernes, que resultó considerablemente más débil de lo previsto, la probabilidad implícita de un alza de la Fed en septiembre cayó a cerca de 46% desde aproximadamente 64% una semana antes, mientras el escenario de mantener la tasa se ubica en torno a 54%.

Los operadores esperan ahora el dato de inflación estadounidense de esta semana para afinar esa lectura. En paralelo, siguen evaluando las conversaciones para reabrir el Estrecho de Ormuz, aunque un acuerdo entre Estados Unidos e Irán parece improbable en el corto plazo, y observan cómo el dólar recupera terreno frente al yen, que devuelve parte de las ganancias obtenidas tras la intervención sin acercarse al mínimo de varias décadas de finales de julio.

Análisis técnico del dólar en Colombia

Fuente: xStation5.

En gráfico de 15 minutos, el USD/COP cotiza en 3.147,54 tras rebotar desde la zona de 3.124 y permanece por debajo de sus medias móviles de 50 y 200 periodos, ubicadas en 3.169,81 y 3.200,99, además de una directriz bajista que ha guiado el descenso de las últimas sesiones. La resistencia inmediata aparece en el retroceso de 61,8% en 3.186,3 y, por encima, en la franja de 3.200.

Hacia abajo, la pérdida de 3.136,8 dejaría expuesto el nivel de 3.103,97 y, más allá, la extensión de 161,8% en 3.056,5. El RSI se ubica en terreno neutral, mientras que un ADX con el direccional negativo por encima del positivo confirma que la tendencia bajista conserva fuerza pese al rebote intradía.