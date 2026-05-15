Calendario del día: el foco global de datos se traslada hacia EE.UU. y Canadá 📌

La sesión macroeconómica de hoy presenta un tono bastante mixto, aunque el foco permanece claramente centrado en los datos provenientes de las principales economías desarrolladas. Los inversionistas estarán observando principalmente las publicaciones de Estados Unidos y Canadá en busca de nuevas señales sobre el estado de sus economías tras las recientes fluctuaciones en el sentimiento de mercado.
En Europa, la atención estará concentrada en los datos de inflación de Polonia, los cuales podrían ayudar a evaluar el ritmo de desinflación y las perspectivas para la política monetaria del NBP.
También se publicará una serie de datos de economías más pequeñas, aunque probablemente tendrán un impacto más localizado sobre las divisas y las expectativas de los bancos centrales.
Calendario económico de hoy
Calendario económico de hoy
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08:00 Noruega: Balanza Comercial (NOK): Abril: 84,2 mil millones (anterior: 97,5 mil millones)
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09:00 República Checa: Actas de la reunión del CNB: Mayo
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09:30 Polonia: Inflación final IPC (m/m): Abril: previsión 0,6% (anterior: 1,1%)
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09:30 Polonia: Inflación final IPC (a/a): Abril: previsión 3,2% (anterior: 3,0%)
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10:00 Italia: Inflación final IPC (m/m): Abril: previsión 1,2% (anterior: 0,5%)
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10:00 Italia: Inflación final IPC (a/a): Abril: previsión 2,8% (anterior: 1,7%)
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10:00 República Checa: Balanza de Cuenta Corriente (CZK): Marzo: 13,1 mil millones (anterior: 17,37 mil millones)
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14:00 Polonia: Balanza de Pagos: Marzo
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14:00 Polonia: Cuenta Corriente (EUR): Marzo: -1.250 millones (anterior: -990 millones)
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14:00 Polonia: Balanza Comercial (EUR): Marzo (anterior: -1.025 millones)
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14:00 Rumania: Decisión de tasas del NBR: Mayo: previsión 6,50% (anterior: 6,50%)
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14:15 Canadá: Inicio de construcción de viviendas: Abril: previsión 241 mil (anterior: 235,9 mil)
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14:30 EE.UU.: Índice Empire State de Nueva York: Mayo: previsión 7,7 (anterior: 11)
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14:30 Canadá: Ventas manufactureras (m/m): Marzo (anterior: 3,6%)
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15:15 EE.UU.: Producción Industrial (m/m): Abril: previsión 0,3% (anterior: -0,5%)
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15:15 EE.UU.: Utilización de Capacidad: Abril: previsión 75,9% (anterior: 75,7%)
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15:15 EE.UU.: Producción Industrial (a/a): Abril (anterior: 0,7%)
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19:00 EE.UU.: Recuento semanal de plataformas petroleras Baker Hughes: semanal: 411 (anterior: 410)
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