Calendario del día: el foco global de datos se traslada hacia EE.UU. y Canadá 📌

La sesión macroeconómica de hoy presenta un tono bastante mixto, aunque el foco permanece claramente centrado en los datos provenientes de las principales economías desarrolladas. Los inversionistas estarán observando principalmente las publicaciones de Estados Unidos y Canadá en busca de nuevas señales sobre el estado de sus economías tras las recientes fluctuaciones en el sentimiento de mercado.

En Europa, la atención estará concentrada en los datos de inflación de Polonia, los cuales podrían ayudar a evaluar el ritmo de desinflación y las perspectivas para la política monetaria del NBP.

También se publicará una serie de datos de economías más pequeñas, aunque probablemente tendrán un impacto más localizado sobre las divisas y las expectativas de los bancos centrales.

Calendario económico de hoy

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