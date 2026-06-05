Dólar Hoy México: el dólar salta tras dato de empleo en EE.UU. muy superior al esperado

El peso mexicano (USDMXN) revierte de golpe la recuperación que había ganado en los últimos tres días. El USD/MXN cotiza en 17.4135 con un alza de 0.8% en la sesión, luego de que el reporte de empleo de EE.UU. de mayo llegara al doble del consenso y reactivara las expectativas de que la Fed no tiene margen para relajar su política. Cuando el mercado laboral sorprende con esa magnitud, el dólar sube porque la política monetaria tiene menos razones para aflojarse.

El NFP de mayo y lo que implica para la Fed

Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics, FRED.

La economía de EE.UU. generó 172.000 empleos en mayo frente a los 85.000 proyectados por el consenso, y la tasa de desempleo se mantuvo en 4.3%. El dato refuerza el argumento de que el mercado laboral no está cediendo lo suficiente como para que la Fed contemple recortes en el corto plazo, y coloca sobre la mesa la posibilidad de una subida adicional antes de fin de año. La Fed funds rate se ubica actualmente en 3.50-3.75%, y cada lectura de empleo que supera las expectativas hace más costoso para el mercado sostener una narrativa de pausa.

El entorno geopolítico también aportó a la demanda de refugio en el dólar, el Canciller iraní Abbas Araghchi declaró que las conversaciones de paz no han producido avances reales, y Hezbolá rechazó la propuesta de tregua mediada por Washington entre Israel y el Líbano. El presidente Trump señaló que las negociaciones estaban en etapa final, pero la posición de Teherán apunta en dirección contraria, mientras el conflicto no tenga una resolución clara, el riesgo de escalada sigue siendo un factor que favorece al dólar frente a monedas emergentes.

La situación local y el diferencial de tasas

Fuente: INEGI, Banxico.

El peso mexicano no encuentra soporte en los datos domésticos, el Índice de Confianza del Consumidor cayó 0.7 puntos en mayo a 43.5, el nivel más bajo desde diciembre de 2022. El componente de perspectivas económicas del país para los próximos 12 meses fue el que más retrocedió, bajando 1.6 puntos a 43.3, mientras que la percepción de la situación económica actual cedió 1.0 puntos a 37.3. Comparado con mayo de 2025, el índice acumula una caída de 3.4 puntos. El deterioro es generalizado y sugiere que las familias mexicanas están ajustando sus expectativas a la baja con cierta consistencia.

Banxico mantiene su tasa en 6.50%, lo que preserva un diferencial de aproximadamente 2.75 puntos porcentuales frente al rango superior de la Fed. Ese diferencial ha sido un soporte para el carry trade en pesos, pero se comprime cada vez que las expectativas de alza en EE.UU. avanzan. En el frente comercial, México tiene previsto presentar sus posiciones en la negociación del T-MEC el 16 de junio, con una tercera ronda programada para el 20 de julio. El tema no es el catalizador del movimiento de hoy, pero sigue siendo una fuente de incertidumbre estructural para la divisa.

Análisis Técnico del dólar en México

El gráfico de M15 muestra al USD/MXN en 17.4135, con las Bandas de Bollinger posicionando la banda superior en 17.4206, la media en 17.3188 y la inferior en 17.2081. El MACD registra un histograma positivo muy pronunciado que confirma el impulso alcista reciente. El soporte inmediato se ubica en el Fibonacci 61.8% en 17.268, desde donde el par rebotó antes de la publicación del NFP, y el soporte profundo en el 100% en 17.217. La resistencia clave es la banda superior de Bollinger en 17.4206, una ruptura sostenida abriría paso hacia la zona de 17.42-17.44. El sesgo es alcista en el M15 mientras el precio mantenga niveles sobre la media de 17.3188.

Fuente: xStation5.