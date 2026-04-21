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03:52 · 21 de abril de 2026

Calendario del día: el ZEW alemán y las ventas minoristas de EE. UU. en el foco macro

El calendario macroeconómico de hoy está relativamente cargado, con la atención centrada en los indicadores de sentimiento de Alemania y la Eurozona (ZEW), así como en los datos de EE. UU., especialmente las ventas minoristas.

Calendario económico

10:00 GMT – Alemania:

  • ZEW Economic Sentiment (esperado -5,8 vs -0,5 previo)

  • ZEW Current Conditions (esperado -70,5 vs -62,9 previo)

Eurozona:

  • ZEW Inflation Expectations (esperado -11,2 vs -8,5 previo)

12:15 GMT – EE. UU.:

  • ADP Employment Change (previo 39,25K)

12:30 GMT – EE. UU.:

  • Retail Sales MoM (esperado 1,4% vs 0,6% previo)

  • Core Retail Sales MoM (esperado 1,4% vs 0,5% previo)

  • Retail Sales YoY (previo 3,71%)

13:55 GMT – EE. UU.:

  • Redbook Index YoY (previo 7%)

15:00 GMT – EE. UU.:

  • Pending Home Sales MoM (esperado 0,5% vs 1,8% previo)

  • Business Inventories MoM (esperado 0,3% vs -0,1% previo)

  • Pending Home Sales Index (72,1)

21:30 GMT – EE. UU. (API):

  • Gasoline Inventories (esperado +0,626M)

  • Distillate Inventories (esperado -3,4M)

  • Cushing Inventories (esperado -1,7M)

  • Crude Oil Inventories (esperado +6,1M)

Oradores de bancos centrales

  • 07:30 GMT: Nagel (BCE)

  • 08:00 GMT: de Guindos (BCE)

  • 09:30 GMT: Koch (BCE) y Rehn (BCE)

  • 15:00 GMT: Waller (Fed)

  • 17:15 GMT: Tschudin (SNB)

  • 19:30 GMT: Waller (Fed)

 

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