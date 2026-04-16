Calendario del día: Informe de inflación en la Eurozona

El calendario macroeconómico de hoy incluye varias lecturas importantes, aunque gran parte de ellas ya se han publicado:
-
Los datos de empleo de Australia mostraron un ligero aumento, de casi 18.000 puestos de trabajo, pero la tasa de desempleo se mantuvo estable en el 4,3%.
-
El PIB de China en el primer trimestre superó las expectativas, con un crecimiento interanual del 5,0%. Por otro lado, los datos de ventas minoristas decepcionaron, mientras que la producción industrial de marzo disminuyó, aunque la cifra final se situó ligeramente por encima de las expectativas, mostrando un crecimiento interanual del 5,7%.
-
Los datos mensuales del PIB del Reino Unido también fueron positivos, con un crecimiento interanual del 1% en febrero. La producción industrial cayó un 0,4% interanual, pero este dato fue mejor de lo esperado.
-
El IPP en Suiza continúa mostrando un claro descenso del -2,4% interanual, pero mensualmente se observa un ligero repunte del 0,1%.
-
También se ha publicado el informe trimestral de TSMC, lo que impulsa aún más las expectativas de crecimiento en los futuros de Wall Street.
Hoy conoceremos los datos finales de inflación de la Eurozona, las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos y la producción industrial. Además, escucharemos varios discursos de banqueros estadounidenses y del Banco Central Europeo (BCE).
Calendario económico del día
10:00 - Inflación de la Eurozona en el mes de marzo (final). Previsión: 2,5 % interanual (preliminar: 2,5 % interanual). Anterior: 1,9 % interanual.
10:00 - Inflación subyacente en la Eurozona. Previsión: 2,3 % interanual. Anterior: 2,4 % interanual.
13:30 - EE. UU. - Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo. Previsión: 215.000. Anterior: 219.000.
13:30 - EE. UU. - Producción industrial de marzo. Previsión: 0,1 % intermensual; Anterior: 0,2 % intermensual.
15:30 - EE. UU. - Variación de las reservas de gas natural. Previsión: 55.000 millones de pies cúbicos. Anterior: 50.000 millones de pies cúbicos.
Discursos de banqueros centrales
13:45 - Williams (Fed)
15:35 - Miran (Fed)
17:45 - Nagel (Bundesbank)
19:30 - Lane (BCE)
La bolsa hoy: Oriente Medio abre una vía de desescalada y los mercados reaccionan con cautela
Cierre de mercado: S&P 500 en máximos históricos ante optimismo de paz en Medio Oriente
Bolsa peruana: qué teme el mercado ante el nuevo escenario electoral en Perú
Resumen diario: el mercado se detiene en la parte alta
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "