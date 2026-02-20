Calendario del día: PMIs europeos y PCE, PIB y PMIs de EE. UU.

- La sesión arranca con una concentración poco habitual de referencias macro decisivas a ambos lados del Atlántico.
- Un indicador clave en EE. UU. marcará el tono de las expectativas sobre la Fed.
- El dato de crecimiento estadounidense podría inclinar el sentimiento en un mercado ya frágil.
- El principal par de divisas defiende un nivel técnico que ha sido crucial en las últimas semanas.
- El tramo central del día apunta a una volatilidad elevada por la acumulación de publicaciones críticas.
- La sesión arranca con una concentración poco habitual de referencias macro decisivas a ambos lados del Atlántico.
- Un indicador clave en EE. UU. marcará el tono de las expectativas sobre la Fed.
- El dato de crecimiento estadounidense podría inclinar el sentimiento en un mercado ya frágil.
- El principal par de divisas defiende un nivel técnico que ha sido crucial en las últimas semanas.
- El tramo central del día apunta a una volatilidad elevada por la acumulación de publicaciones críticas.
Aunque la primera parte de la semana fue relativamente tranquila, el calendario macro de hoy está excepcionalmente cargado tanto en Europa como en Estados Unidos. Los mercados primero digerirán las lecturas de PMI de las principales economías europeas, antes de que la atención se desplace rápidamente hacia el PCE de EE. UU. y las cifras de PIB. Más tarde en la sesión, los inversores también recibirán los PMIs estadounidenses y la encuesta de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan.
Calendario macro
- 07:30 AM GMT: PMI de Alemania (servicios y manufacturas)
- 08:00 AM GMT: PMI de la Eurozona (servicios y manufacturas)
- 08:30 AM GMT: PMI del Reino Unido (servicios y manufacturas)
- 12:30 PM GMT: Ventas minoristas de Canadá, IPP y PCE
- 12:30 PM GMT: Inflación PCE de EE. UU.
- 12:30 PM GMT: Datos de PIB de EE. UU.
- 1:45 PM GMT: PMI de EE. UU. (servicios y manufacturas)
- 2:00 PM GMT: Sentimiento del consumidor e inflación esperada (Universidad de Michigan)
- 2:00 PM GMT: Ventas de viviendas nuevas en EE. UU.
- 2:00 PM GMT: Decisión del Tribunal Supremo de EE. UU. sobre aranceles (tentativa)
Oradores de bancos centrales
- 1:45 PM GMT: Bostic (Fed)
- 4:45 PM GMT: Logan (Fed)
Precio del par EUR/USD
El EUR/USD amplía su caída hoy, con la EMA 200 —que define la tendencia— situada cerca de 1,165. Este nivel ha actuado como soporte en tres ocasiones recientes: dos veces en noviembre de 2025 y una vez en enero de este año.
Fuente: xStation5
Calendario del día: el Conference Board y la Fed marcan el pulso del mercado
La bolsa hoy: El precio del Bitcoin se hunde hasta los 63.000 dólares
LATAM Airlines se consolida como líder en Sudamérica con un retorno del 76% tras su quiebra
Oro: la incertidumbre reactiva su rol estratégico como reserva de valor
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "