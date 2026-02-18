Calendario del día: ¿Qué informes conoceremos antes de la apertura de Wall Street?

El calendario macroeconómico de hoy es relativamente ligero. La atención de los inversores se centrará en la publicación de los pedidos de bienes duraderos y la producción industrial que conoceremos una hora antes de la apertura de Wall Street.
Miércoles 18 de febrero
ÚLTIMA HORA: Los PMIs baten previsiones y el euro se dispara
Calendario del día: PMIs europeos y PCE, PIB y PMIs de EE. UU.
La bolsa hoy: El precio del petróleo acumula una subida del 6% esta semana
¿Qué es lo que pasa con el petróleo?: triangulación rota, prima geopolítica viva y un punto de decisión en máximos
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "