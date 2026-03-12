Bitcoin se mantiene cerca de los USD 70.000 y supera en rendimiento a acciones y oro pese a la guerra en Medio Oriente

Bitcoin continúa navegando en un entorno marcado por tensiones geopolíticas y volatilidad en los mercados financieros. Al 12 de marzo de 2026, la criptomoneda más grande del mundo se mantiene cerca de los 70.000 dólares, consolidando tras varias jornadas de fuertes movimientos provocados por la escalada militar en Medio Oriente y el impacto que esta está teniendo sobre los mercados energéticos y financieros.

El comportamiento del activo refleja un patrón que se ha repetido durante las últimas semanas y es que cada nueva noticia relacionada con el conflicto genera movimientos bruscos en el mercado cripto, seguidos de fases de estabilización mientras los inversionistas evalúan el impacto macroeconómico de la situación.

Cómo ha reaccionado Bitcoin a la guerra

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán ha entrado en una fase más amplia y compleja, con ataques a infraestructura energética, operaciones militares en varios países de la región y tensiones crecientes en rutas marítimas estratégicas.

El comportamiento de Bitcoin durante esta crisis ha sido volátil, pero con una narrativa que vale la pena matizar. El mínimo del ciclo se registró el 24 de febrero, cuando el precio rozó los 62.872 dólares, incluso antes del estallido formal del conflicto. Cuando comenzaron los ataques coordinados el 28 de febrero, el mercado reaccionó con una fuerte liquidación adicional pues el precio cayó desde los 65.500 hasta cerca de los 63.000 dólares en menos de una hora, con más de 515 millones de dólares en posiciones apalancadas liquidadas en 24 horas. Considerando el impacto conjunto de los aranceles de Trump y el inicio del conflicto, el total acumulado de liquidaciones durante esa semana superó los 2,56 mil millones de dólares.

Este movimiento inicial respondió al clásico episodio de aversión al riesgo que suele producirse cuando estallan conflictos geopolíticos. Los inversores venden activos volátiles y buscan refugio en instrumentos tradicionales. Sin embargo, la caída fue relativamente breve.

A medida que el mercado comenzó a absorber la noticia, Bitcoin logró recuperarse y volver a situarse por encima de los 70.000 dólares, impulsado por el regreso de compradores institucionales y por un alivio temporal en el sentimiento del mercado tras declaraciones políticas que redujeron momentáneamente el temor a una escalada inmediata.

El debate del oro digital vuelve a la mesa

El episodio reabrió uno de los debates más relevantes del mercado cripto y es si Bitcoin es realmente un activo refugio o si, en momentos de crisis, actúa simplemente como un activo de riesgo más. Durante las jornadas de mayor tensión, Bitcoin cayó junto con las acciones tecnológicas y otros activos volátiles, en lugar de comportarse como cobertura geopolítica al estilo del oro, lo que puso en entredicho la narrativa del oro digital.

Sin embargo, los datos de rendimiento desde el inicio del conflicto cuentan una historia más favorable pues desde el 28 de febrero, Bitcoin ha ganado aproximadamente un 7%, comparándose favorablemente con el S&P 500, que cayó cerca de un 1%, el oro, que retrocedió alrededor de un 3%, y la plata, que perdió casi un 9%. Esto alimenta el argumento de que, pese a su volatilidad inicial, Bitcoin está mostrando una resiliencia creciente frente a activos tradicionales en contextos de incertidumbre prolongada.

Flujos netos semanales de los ETFs spot de Bitcoin (2–6 de marzo de 2025): $568M en entradas netas, con activos netos totales de $87.07B. Fuente: SoSoValue.

El petróleo se convierte en el factor macro clave

Aunque la guerra sigue siendo el principal catalizador del mercado, muchos analistas coinciden en que el precio del petróleo se ha convertido en la variable macro más importante para Bitcoin en el corto plazo.

El fuerte repunte del crudo, que en los momentos más álgidos del conflicto superó los 110 dólares por barril y que hoy se mantiene en torno a los 100 dólares, está aumentando las expectativas de inflación global y reduciendo la probabilidad de que los bancos centrales recorten tasas de interés en el corto plazo. Este factor tiene implicaciones directas para los mercados financieros.

Cuando el petróleo sube de forma agresiva, las expectativas de inflación también aumentan, lo que tiende a endurecer las condiciones financieras globales. Este entorno suele ser negativo para activos considerados de riesgo, como las acciones tecnológicas y las criptomonedas, aunque Bitcoin ha logrado resistir mejor que muchos de sus pares en este ciclo. Durante la actual crisis el movimiento del petróleo ha sido incluso más determinante para Bitcoin que los propios titulares militares. El aumento de los precios energéticos está influyendo en las expectativas de política monetaria y en la liquidez global, dos factores clave para el mercado cripto.

Bitcoin continúa operando en un entorno global extremadamente volátil, dominado por tensiones geopolíticas, incertidumbre energética y dudas sobre la política monetaria internacional. El activo ha logrado recuperar el terreno perdido y superar en rendimiento a acciones y metales preciosos desde el inicio del conflicto, el mercado sigue siendo altamente sensible a cada nuevo desarrollo de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Por ahora, Bitcoin se mantiene cerca de los 70.000 dólares, reflejando la compleja interacción entre geopolítica, mercados energéticos y liquidez global que está definiendo el comportamiento de los activos financieros en 2026.

Análisis técnico

BTC (M15)

Fuente: xStation

El gráfico de Bitcoin en 15 minutos muestra que el precio viene rebotando desde la zona marcada cerca de 69.510, que actuó como soporte claro después de una caída fuerte. Desde ahí el mercado logró recuperar terreno y volver a colocarse por encima de las medias móviles cortas: primero la EMA 20 (naranja) y luego la EMA 50 (azul), lo que ayudó a sostener el rebote. Ahora el precio se encuentra testeando nuevamente la zona de 70.343, que está marcada como resistencia horizontal y donde ya antes el mercado reaccionó.

En este punto el mercado parece estar decidiendo dirección. Si el precio logra romper con claridad 70.343, podría abrir espacio para un movimiento hacia niveles más altos. Pero si vuelve a frenarse en esta zona, el escenario que se dibuja en el gráfico sugiere que podría aparecer otra corrección hacia la zona de 69.500, que sigue siendo el soporte más claro por ahora. El RSI se mantiene en la zona media, mostrando un impulso moderado, mientras que el ADX sigue bajo, lo que suele indicar que el mercado todavía no tiene una tendencia muy fuerte y puede seguir moviéndose en rangos.