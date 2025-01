Calendario Económico: Datos JOLTS e ISM en foco 💡

Los contratos de futuros se帽alan actualmente una apertura ligeramente a la baja en la sesi贸n europea, tras las fuertes beneficios de ayer en Wall Street y las ca铆das en China hoy. La atenci贸n de los inversores se centra en la publicaci贸n de datos de EE. UU. Estamos comenzando el segundo d铆a de negociaci贸n de la semana. La sesi贸n asi谩tica fue mixta: el Nikkei japon茅s recuper贸 algo de terreno tras el desplome de ayer, mientras que el Hang Seng chino ampli贸 sus p茅rdidas en un 1,7%. Ahora, esperamos la apertura de las bolsas europeas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Hoy, la atenci贸n de los inversores se dirige a los datos del IPC de Suiza, Francia y la Eurozona, as铆 como a los datos del ISM para el sector servicios de EE. UU. Adem谩s, podr铆an enfocarse en la publicaci贸n de datos JOLTS del mercado laboral. Calendario macroecon贸mico detallado (hora GMT-3): 06:00 - Italia, tasa de desempleo de noviembre.

Pron贸stico: 6,3%.

Anterior: 6,3%.

07:00 - Zona Euro, inflaci贸n subyacente armonizada de diciembre.

Pron贸stico: 2,7% interanual.

Anterior: 2,7% interanual.

07:00 - Italia, inflaci贸n del IPC de diciembre.

Pron贸stico: 1,5% interanual.

Anterior: 1,3% interanual.

12:00 - EE. UU., datos del ISM para el sector servicios de diciembre.

Pron贸stico: 53,1.

Anterior: 52,1.

Sub铆ndice de precios:

Anterior: 58,2.

Sub铆ndice de empleo:

Anterior: 51,5.

12:00 - EE. UU., datos JOLTS de noviembre.

Pron贸stico: 7,7 millones.

Anterior: 7,74 millones.

12:00 - Canad谩, 铆ndice PMI Ivey de diciembre.

Pron贸stico: 55,4.

Anterior: 52,3.

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "