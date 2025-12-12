Datos en Europa: PIB de Reino Unido e IPC de Alemania

- Estimación del PIB del Reino Unido (3M/3M): -0,1 % (Pronóstico: 0 %, Anterior: 0,1 %)
- Producción manufacturera: 0,5 % (Pronóstico: 1,1 %, Anterior: -1,7 %)
- IPCA alemán final interanual: 2,6 % frente al 2,6 % previsto y el 2,6 % anterior (0,5 % mensual frente al 0,5 % previsto y el 0,5 % anterior).
- El EUR/GBP subió ligeramente tras una lectura del PIB del Reino Unido inferior a la esperada.
Fuente: xStation5
