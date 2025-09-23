Leer más

Calendario económico: Datos preliminares del PMI de septiembre; discurso de Powell

03:46 23 de septiembre de 2025

Las bolsas de Asia-Pacífico cerraron con resultados mixtos: Tokio cerró por festivo, el Hang Seng bajó, el Shanghai Composite subió y Australia cerró a la baja. Los futuros de Wall Street subieron ligeramente tras un lunes positivo, y los futuros del Euro Stoxx 50 subieron ligeramente antes de la apertura. La confianza se vio impulsada por la noticia de una importante colaboración entre OpenAI y NVIDIA, y Piper Sandler elevó el precio objetivo de Tesla, destacando su ventaja en inteligencia artificial. 

 

Calendario económico del día:

09:15 , Francia - Datos del PMI de septiembre:

  • PMI de servicios de HCOB Francia: pronóstico: 49,7; anterior: 49,8;
  • PMI compuesto de HCOB Francia: pronóstico: 49,9; anterior: 49,8;
  • PMI manufacturero de HCOB Francia: pronóstico: 50,2; anterior: 50,4;

09:30, Alemania - Datos del PMI de septiembre:

  • PMI compuesto de HCOB Alemania: pronóstico: 50,5; anterior: 50,5;
  • PMI manufacturero de HCOB Alemania: pronóstico: 50,0; anterior: 49,8;
  • PMI de servicios de HCOB Alemania: pronóstico: 49,5; anterior: 49,3;

10:00 AM, Datos del PMI de la Zona Euro de septiembre:

  • PMI de Servicios de la Eurozona HCOB: pronóstico: 50,6; anterior: 50,5;
  • PMI Compuesto de la Eurozona HCOB: pronóstico: 51,1; anterior: 51,0;
  • PMI Manufacturero de la Eurozona HCOB: pronóstico: 50,7; anterior: 50,7;

10:30 AM, Datos del PMI del Reino Unido de septiembre:

  • PMI Compuesto Global del S&P: pronóstico: 52,7; anterior: 53,5;
  • PMI Manufacturero Global del S&P: pronóstico: 47,1; anterior: 47,0;
  • PMI de Servicios Global del S&P: pronóstico: 53,4; anterior: 54,2;

11:00 AM, Reino Unido - Intervención de Pill, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra

14:30 PM, Estados Unidos - Intervención de Goolsbee de la Fed

14:30 PM, Estados Unidos - Cuenta Corriente (T2):

  • Pronóstico: -259.000 millones; anterior: -450.200 millones;
  • 13:30 PM BST, Canadá - Índice de Precios de Vivienda Nueva para agosto:
  • Pronóstico: 0,0% intermensual; anterior: -0,1% intermensual;

15:00 PM, Estados Unidos - Intervención de Bowman, miembro del FOMC

15:45 PM, Estados Unidos - Datos del PMI de septiembre:

  • PMI de Servicios Globales del S&P: pronóstico: 54,0; anterior: 54,5;
  • PMI Compuesto Global del S&P: pronóstico: 54,6; anterior: 54,6;
  • PMI Manufacturero Global del S&P: pronóstico: 52,2; anterior: 53,0;

15:50, Estados Unidos - Discurso del presidente Trump

16:00, Estados Unidos - Envíos manufactureros de Richmond para septiembre:

anterior: -5;

16:00, Estados Unidos - Discurso de Bostic, miembro del FOMC

16:00, Estados Unidos - Índice manufacturero de Richmond para septiembre:

pronóstico: -5; anterior: -7;

16:00, Estados Unidos - Índice de servicios de Richmond para septiembre:

  • anterior: 4; 17:35 BST, Estados Unidos - Discurso del presidente de la Reserva Federal, Powell

19:00, Estados Unidos - Oferta monetaria M2 de agosto:

  • Anterior: 22,12 billones intermensual;

19:00, Estados Unidos - Subasta de bonos a 2 años:

  • Anterior: 3,641 %;

20:15, Canadá - Discurso del gobernador del Banco de Canadá, Macklem

22:30, Estados Unidos - Datos de la EIA:

  • Inventario semanal de petróleo crudo del API: anterior: -3,420 billones; 23:00 BST, Alemania - Discurso del presidente alemán Buba Mauderer

01:20, Estados Unidos - Discurso del presidente estadounidense Trump

02:30, Japón - Datos del PMI de septiembre:

  • PMI de Manufactura y Servicios: anterior: 52,00 % intermensual;
  • PMI de Servicios del Banco Jibun: anterior: 53,1;
  • PMI de Manufactura del Banco Jibun: pronóstico: 50,2; anterior: 49,7;

 

 

