Calendario económico: el PMI manufacturero marca la jornada

El calendario económico de la primera jornada bursátil del año llega marcado por varias publicaciones clave tanto dentro de Europa como en Estados Unidos. Hoy se han dado a conocer los datos finales de los PMI manufactureros de la eurozona, que no han cumplido las expectativas. En total, el PMI de la eurozona ha registrado un descenso, pasando de los 49,2 puntos a 48,8 pese al avance registrado por Francia, la única de las economías clave que logra mejorar sus cifras. En el caso español, las expectativas del mercado apuntaban a un ligero retroceso, pasando de 51,2 a 51,2 puntos, pero el resultado final ha sido peor de lo esperado: en total, se ha situado en un 49,6, su mínimo de ocho meses.

Estos datos pueden impactar tanto en el EUR/USD como en los rendimientos de los bonos. Para completar la agenda, hoy también se publicará el PMI de Estados Unidos y el de Reino Unido, para los que el mercado no anticipa cambios.

Calendario económico detallado