Calendario económico: el PMI manufacturero marca la jornada

- El calendario económico está marcado por la publicación de los PMI.
- Las cifras decepcionan en Europa.
- El calendario económico está marcado por la publicación de los PMI.
- Las cifras decepcionan en Europa.
El calendario económico de la primera jornada bursátil del año llega marcado por varias publicaciones clave tanto dentro de Europa como en Estados Unidos. Hoy se han dado a conocer los datos finales de los PMI manufactureros de la eurozona, que no han cumplido las expectativas. En total, el PMI de la eurozona ha registrado un descenso, pasando de los 49,2 puntos a 48,8 pese al avance registrado por Francia, la única de las economías clave que logra mejorar sus cifras. En el caso español, las expectativas del mercado apuntaban a un ligero retroceso, pasando de 51,2 a 51,2 puntos, pero el resultado final ha sido peor de lo esperado: en total, se ha situado en un 49,6, su mínimo de ocho meses.
Estos datos pueden impactar tanto en el EUR/USD como en los rendimientos de los bonos. Para completar la agenda, hoy también se publicará el PMI de Estados Unidos y el de Reino Unido, para los que el mercado no anticipa cambios.
Calendario económico detallado
- PMI manufacturero de la Eurozona: 48,8 puntos (previsión: 49,2 puntos, anterior: 49,2 puntos)
- PMI manufacturero de Alemania: 47,0 puntos (previsión: 47,7 puntos, anterior: 47,7 puntos)
- PMI manufacturero de Francia: 50,7 puntos (previsión: 50,6 puntos, anterior: 50,6 puntos)
- PMI manufacturero de Italia: 47,9 puntos (previsión: 50,1 puntos, anterior: 50,6 puntos)
- PMI manufacturero de España: 49,6 puntos (previsión: 51,2 puntos, anterior: 51,5 puntos)
- 9:00 GMT, zona euro, Oferta monetaria M3 (interanual): 3,0 % (previsión: 2,7 %, anterior: 2,8 %)
- 9:30 a. m. GMT, Reino Unido: PMI manufacturero (previsión: 51,2 pts, anterior: 51,2 pts)
- 2:45 p. m. GMT, Estados Unidos: PMI manufacturero (previsión: 51,8 pts, anterior: 51,8 pts)
ÚLTIMA HORA: El PMI manufacturero de EE. UU. en diciembre se mantiene en 51,8; baja desde 52,2 en noviembre📌
El dólar en México inicia el año a la baja
Resumen de la mañana: primeros compases del 2026
Calendario Económico: Solicitudes de Desempleo 🔎
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "