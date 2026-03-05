Cierre de mercado: Tecnológicas y petróleo marcan la jornada ante guerra en Irán

La jornada bursátil del jueves estuvo marcada por una fuerte ola de ventas desencadenada por el reporte de que la administración Trump prepara regulaciones para exigir licencias de exportación de chips de inteligencia artificial a cualquier destino del mundo. La noticia golpeó de inmediato al sector de semiconductores, con Nvidia y AMD liderando la volatilidad, y el impacto se extendió rápidamente al S&P 500 y a los bonos del Tesoro, que tocaron mínimos de la sesión. El temor de los mercados se centra en el alcance de la medida: de aprobarse, cualquier empresa global que desee adquirir aceleradores de IA de fabricantes estadounidenses necesitaría autorización previa de EE.UU., lo que representa una expansión significativa de las restricciones comerciales vigentes y reaviva las tensiones de la guerra tecnológica con China.

Geopolítica: Irán intensificó sus ataques lanzando una nueva ola de misiles y drones contra el Golfo Pérsico, con impactos reportados en Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Qatar, que obligaron a las autoridades de Dubái a ordenar refugio inmediato a sus residentes. En paralelo, Ucrania busca mantenerse relevante en la agenda global ofreciendo su experiencia en defensa contra drones iraníes, mientras un campo petrolero operado por una empresa estadounidense fue atacado en el Kurdistán iraquí.



Europa: El Banco Central Europeo sigue de cerca el impacto del encarecimiento energético provocado por el conflicto en Medio Oriente y evaluará en su reunión de la próxima semana si la postura monetaria actual sigue siendo adecuada, con la tasa de depósito en 2% y la determinación de evitar efectos inflacionarios de segunda ronda.



Estados Unidos: Los despidos cayeron con fuerza en febrero, pero las solicitudes continuas de desempleo alcanzaron su nivel más alto del año, evidenciando dificultades de reincorporación laboral. En ese contexto, los mercados asignan una probabilidad del 25% a que la Fed mantenga tasas sin cambios hasta diciembre, mientras la Casa Blanca prepara medidas urgentes, incluyendo el uso del mercado de futuros, para frenar el alza en los precios de la energía.



Petróleo: El crudo estadounidense superó los 80 dólares por barril por primera vez desde enero de 2025, con un alza superior al 5% impulsada por la escalada bélica en Medio Oriente, lo que llevó a la Casa Blanca a buscar estrategias para contener el impacto en los precios de la gasolina.



Oro: El metal precioso retrocedió, presionado por la fortaleza del dólar y el alza en los rendimientos de los bonos del Tesoro, en un entorno donde las preocupaciones inflacionarias derivadas del petróleo redujeron su atractivo y algunos inversores lo liquidaron para cubrir pérdidas en renta variable.



Gas Natural: El NATGAS avanzó tras publicarse datos de la EIA que mostraron una caída de inventarios mayor a la prevista (-132 Bcf vs. -124 Bcf estimado), señal de un balance oferta-demanda más ajustado al cierre de la temporada invernal que podría sostener los precios en las próximas semanas.



Acciones: La jornada estuvo marcada por presión sobre el sector tecnológico, con Oracle preparando una nueva ronda de despidos masivos vinculada a su agresiva apuesta por centros de datos de IA. En contraste, Broadcom presentó resultados sólidos al inicio de su año fiscal 2026, consolidándose como un actor estratégico clave dentro del ecosistema global de inteligencia artificial gracias a la creciente demanda de aceleradores y soluciones de redes para centros de datos.



El precio registró un fuerte retroceso durante la sesión, impulsado por el aumento de las tensiones geopolíticas y la presión vendedora en el sector tecnológico. En este contexto, la cotización volvió hacia la zona de retroceso de Fibonacci del 50% al 61,8%, área donde han aparecido compras y el precio ha comenzado a rebotar, confirmando que se trata de un nivel técnico relevante para la dinámica actual.

Si el precio logra mantenerse por encima de esta franja de soporte, el escenario favorece una continuación alcista, con potencial avance hacia la resistencia de 25.229. En cambio, una ruptura del soporte de Fibonacci en torno a 24.661 (asociado al 61,8%) podría habilitar un tramo bajista de mayor amplitud, con objetivo en la región de soporte de 24.360.



El petróleo avanzó con fuerza en la jornada del lunes y alcanzó nuevos máximos, impulsado por el incremento de las tensiones geopolíticas. Desde una perspectiva técnica, la estructura continúa mostrando mínimos y máximos crecientes, y el precio ya ha testeado la resistencia principal en 81,4 dólares, lo que confirma el sesgo alcista dominante. La siguiente zona de resistencia relevante se ubica en torno a 86,94 dólares, nivel que podría actuar como objetivo si se mantiene el impulso.



De cara a las próximas sesiones, será clave la sostenibilidad de la ruptura y la defensa del nivel de 77,89 como soporte. Si el precio se mantiene por encima de ese umbral, aumenta la probabilidad de una continuación alcista con resistencia hacia 86,94. En contraste, una pérdida de 77,89 abriría espacio para un movimiento correctivo de mayor amplitud, con posible extensión hacia el soporte de 69,27 dólares.

