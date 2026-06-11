Calendario económico: Foco en la reunión del BCE

- Los mercados se recuperan tras la escalada de la tensión geopolítica y un dato del IPC de Estados Unidos mayor a la esperada
- El evento clave del día es la decisión sobre los tipos de interés del BCE
- Por la tarde, se conocerán los datos del IPP de Estados Unidos
- Los mercados se recuperan tras la escalada de la tensión geopolítica y un dato del IPC de Estados Unidos mayor a la esperada
- El evento clave del día es la decisión sobre los tipos de interés del BCE
- Por la tarde, se conocerán los datos del IPP de Estados Unidos
Los mercados se están recuperando temporalmente tras una caída provocada por una combinación de señales geopolíticas desfavorables y una lectura de la inflación del IPC estadounidense superior a la esperada (4,2% interanual), lo que retrasa significativamente la posibilidad de una flexibilización monetaria por parte de la Reserva Federal.
Durante la sesión de hoy, la atención de los inversores se centrará en Europa y en los datos de la economía estadounidense. El evento clave del día es la decisión sobre los tipos de interés del Banco Central Europeo. Las recientes lecturas de inflación inferiores a las esperadas en las principales economías de la Eurozona (2,6% en Alemania y 2,4% en Francia), junto con la preocupación por la actividad económica, podrían dar margen al BCE para mantener los tipos sin cambios. Por otro lado, la principal preocupación del banco central —los precios de la energía persistentemente elevados— tendrá un impacto significativo en las nuevas previsiones, lo que podría motivar una subida preventiva de los tipos.
Por la tarde, los inversores analizarán los datos sobre la inflación de los precios al productor (IPP) en Estados Unidos y la situación del mercado laboral, lo que sin duda generará una mayor volatilidad en los pares de divisas del euro y en los principales índices bursátiles.
Publicaciones clave del mercado asiático
China publicó los datos de la oferta monetaria M2 de mayo, que se situó en el 8,5% interanual, lo que supone un ligero descenso respecto al mes anterior. También se publicaron los datos de mayo sobre los nuevos préstamos bancarios en China (500.000 millones de yuanes), lo que indica una recuperación de la liquidez tras un abril muy débil.
Calendario económico
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14:15 - Eurozona – Decisión del BCE sobre el tipo de interés de la Facilidad de Depósito. Consenso: 2,25%. Lectura anterior: 2,00%.
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14:30 - EE. UU. – Inflación del IPP interanual. Consenso: 6,4%. Lectura anterior: 6,0%.
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14:30 - EE. UU. – Inflación subyacente del IPP interanual. Consenso: 5,4%. Lectura anterior: 5,2%.
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14:30 - EE. UU. – Inflación del IPP mensual. Consenso: 0,7%. Lectura anterior: 1,4%.
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14:30 - EE. UU. – Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo. Consenso: 220.000. Lectura anterior: 225.000.
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14:45 - Eurozona – Conferencia de prensa del BCE.
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16:30 - EE. UU. – Variación semanal de las reservas de gas natural de la EIA. Consenso: 101.000 millones. Lectura anterior: 95.000 millones
Publicación de resultados corporativos
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Wizz Air (premercado)
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Adobe (tras el cierre del mercado)
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RH (tras el cierre)
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