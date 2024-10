Calendario económico : Índice ZEW en Alemania🔍

Los inversores se est谩n preparando para el primer recorte de tipos de la Fed desde 2020, que Jerome Powell anunciar谩 casi con toda seguridad ma帽ana. En los 煤ltimos d铆as, hemos visto al mercado construir expectativas en torno a un recorte de 50 pb, aunque 25 pb ser铆a un movimiento m谩s conservador por parte de la Fed y todav铆a no est谩 descartado. Ayer, el 铆ndice regional de la Fed de Nueva York result贸 ser el m谩s alto desde 2022, y el optimismo sobre el estado de la econom铆a con nuevos pedidos entre las empresas encuestadas creci贸 a pesar de los planes de contrataci贸n m谩s bajos. Hoy, el mercado centrar谩 su atenci贸n en los datos de ventas minoristas, que arrojar谩n m谩s luz sobre la salud de los consumidores estadounidenses, as铆 como en los datos industriales. En el caso de las ventas, el mercado espera una desaceleraci贸n bastante pronunciada en relaci贸n con julio. En la sesi贸n europea, la atenci贸n se centrar谩 en la econom铆a alemana, donde conoceremos el sentimiento ZEW (evaluaci贸n de la situaci贸n actual y las expectativas). El mercado espera otra ca铆da s贸lida desde niveles ya muy bajos. La atenci贸n del mercado de divisas pondr谩 el foco en la lectura de inflaci贸n de Canad谩. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 聽

