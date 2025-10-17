- Las lecturas clave de inflación de la eurozona para septiembre proporcionarán una guía importante para la política monetaria del BCE.
El calendario económico para el final de la semana es bastante ligero y, debido al cierre gubernamental en EE. UU., es probable que no veamos nuevos datos sobre la economía estadounidense. Hoy nos centraremos en las lecturas clave de inflación de la eurozona. Los datos finales de septiembre mostrarán tanto la inflación al consumidor como la inflación subyacente. Esta es una señal importante para evaluar la futura política monetaria del Banco Central Europeo. Además de los datos macroeconómicos, los inversores podrán consultar los informes de resultados de varias grandes empresas, como American Express y State Street.
Calendario económico de hoy
- 08:00 Suecia – Tasa de desempleo de septiembre (actual: 8,3%; anterior: 8,4%)
- 08:30 Hungría – Salarios (actual: 8,7%; anterior: 9%)
- 09:00 Eslovaquia – Inflación IAPC (previsión: 4,6%; anterior: 4,4%)
11:00 UE – Inflación final al consumidor de septiembre
- Inflación IAPC (intermensual) (previsión: 0,1%; anterior: 0,1%)
- Inflación IAPC subyacente (intermensual) (previsión: 0,1%; anterior: 0,3%)
- Inflación IAPC (interanual) (previsión: 2,2%; anterior: 2,0%)
- Inflación IAPC subyacente (interanual) (previsión: 2,3%; anterior: 2,3%)
- 14:45 Alemania – Discurso público del presidente del Bundesbank, Joachim Nagel
- 18:15 EE. UU. – Discurso de Alberto de la Reserva Federal Musalem
- 19:00 EE. UU. – Conteo de plataformas (pronóstico: 417; anterior: 418)
Calendario de resultados (antes de la apertura de Wall Street):
- American Express Company
- Truist Financial Corporation
- State Street
- SLB Limited
Calendario de resultados (después del cierre de Wall Street):
- HDFC Bank Limited
