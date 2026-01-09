La inflación en Brasil vuelve al rango del Banco Central y reabre el debate sobre recortes de tasas

La inflación en Brasil cerró 2025 con una señal que el mercado llevaba meses esperando. El índice de precios al consumidor subió 4,26% interanual en diciembre y 0,33% en el mes, ubicándose nuevamente dentro del rango de tolerancia del Banco Central y marcando el registro anual más bajo desde agosto de 2024. Más allá de que la cifra estuvo en línea con las expectativas, el dato confirma que el proceso de desinflación sigue avanzando, aunque de manera gradual y con matices que mantienen abierta la discusión sobre el momento y la velocidad de los recortes de tasas.

El principal alivio provino de componentes tradicionalmente volátiles. Los costos de vivienda retrocedieron 0,33% mensual gracias a menores tarifas de servicios básicos, mientras que otros rubros mostraron una moderación respecto de meses previos. Sin embargo, el panorama no es completamente benigno. El transporte lideró las alzas en diciembre con un aumento de 0,74%, impulsado principalmente por un salto en las tarifas aéreas, y los precios de alimentos y bebidas también aportaron presión alcista, recordando que el proceso de convergencia hacia la meta aún no es lineal.

Política monetaria

Desde el punto de vista de la política monetaria, el dato refuerza la idea de que el ciclo restrictivo está llegando a su fin, pero no despeja todas las dudas. La tasa Selic se mantiene en 15%, cerca de máximos de dos décadas, y aunque la inflación general se acerca al objetivo de 3%, la inflación de servicios sigue mostrando rigidez, reflejo de un mercado laboral todavía ajustado y de una demanda interna que no se ha enfriado con la fuerza que esperaba el banco central. A esto se suma la reciente debilidad del real, que complica el control de los precios importados y obliga a una postura más prudente.

Lectura de mercado

En términos de mercado, el mensaje es claro pero matizado. La inflación brasileña está bajando y eso abre la puerta a un ciclo de recortes de tasas a lo largo del año, probablemente más profundo de lo que hoy descuentan algunos escenarios conservadores. Sin embargo, la persistencia de la inflación subyacente, la evolución del tipo de cambio y el entorno político obligan a un enfoque gradual. Brasil se acerca al punto de inflexión monetario, pero aún necesita confirmar que la desinflación es suficientemente sólida como para sostener un giro de política sin poner en riesgo la credibilidad del banco central.

