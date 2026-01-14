- La decisión de la Corte Suprema de EEUU sobre los aranceles marcará la mañana.
- También se conocerán los datos de ventas minoristas.
Hoy, los mercados se centrarán en la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre los aranceles, las ventas minoristas en Estados Unidos y los datos de inflación del IPC en Estados Unidos. Los inversores también esperan los resultados de los principales bancos estadounidenses (Wells Fargo, Citibank, Bank of America), así como los múltiples discursos de los funcionarios de la Reserva Federal (Paulson, Kashkari, Bostic, Williams). El calendario macroeconómico europeo es muy ligero hoy, lo que significa que la atención del mercado se centrará casi por completo en las publicaciones estadounidenses de la tarde. Además, se espera que delegaciones de la administración estadounidense se reúnan hoy con representantes de las autoridades groenlandesas.
Calendario económico
14:30– Ventas minoristas en EE. UU. (diciembre)
- Previsto: +0,5 % intermensual frente al 0,0 % anterior
- Previsto subyacente: +0,4 % intermensual frente al +0,4 % anterior
14:30 – Inflación del IPP de EE. UU. (diciembre)
- Previsto: 2,7 % interanual frente al 2,7 % anterior
- Previsto: +0,2 % intermensual frente al +0,3 % anterior
IPP subyacente
- Previsto: 2,7 % interanual frente al 2,6 % anterior
- Previsto: +0,2 % intermensual frente al +0,1 % anterior
16:00– Ventas de viviendas en EE. UU.
- Previsto: 4,22 millones frente a los 4,12 millones anteriores
- (+2,18 % intermensual frente al +0,5 % anterior) Anteriormente)
16:00– Inventarios de empresas en EE. UU.
- Previsto: +0,1 % frente al +0,2 % anterior
16:30 – Inventarios de petróleo crudo en EE. UU. (variación)
- Previsto: -1,68 millones de barriles frente a los -3,8 millones de barriles anteriores
16:30 – Inventarios de gas natural en EE. UU. (variación)
- Previsto: +2 bcf frente a los +7,7 bcf anteriores
- Decisión de la Corte Suprema de EE. UU. sobre aranceles: se espera alrededor de las 14:00 GMT
Resultados de las empresas (previos a la apertura del mercado)
- Citigroup
- Bank of America
- Wells Fargo
Oradores de bancos centrales
- 15:50– Fed Paulson
- 16:00– Fed Bostic & Kashkari
- 18:10– Fed Williams
