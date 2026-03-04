Cierre de mercado: Wall Street sube impulsado por datos económicos

En la jornada de hoy los mercados mostraron resiliencia a pesar del escalamiento del conflicto en Oriente Medio, impulsados por datos macroeconómicos favorables en Estados Unidos, el sector servicios se expandió al ritmo más rápido desde mediados de 2022 y las presiones inflacionarias alcanzaron su nivel más bajo en casi un año. El S&P 500 y el Nasdaq 100 cerraron al alza liderados por las grandes tecnológicas, mientras el Bitcoin superó los 73.000 dólares. El petróleo operó con alta volatilidad pero se estabilizó en torno a los 75 dólares, absorbiendo los últimos desarrollos del conflicto, donde EEUU hundió un buque de guerra iraní, afirmó que atacará con mayor profundidad en Irán y declaró que la capacidad militar del régimen se está evaporando, mientras Teherán descartó cualquier negociación.

Fuente: xStation5

Noticias Claves

Geopolítica: quinta jornada sin desescalada

Geopolítica: Estados Unidos intensificó su ofensiva declarando que atacará con mayor profundidad en Irán, afirmando que las capacidades militares del régimen se están evaporando . Irán continuó sus ataques contra Israel y los países del Golfo, mientras descartó categóricamente informes que señalaban contactos con Washington para negociar un cese del fuego, calificándolos de pura falsedad. El conflicto entra a su quinta jornada sin señales de desescalada.

Europa: acuerdo comercial en pausa y desempleo en mínimo histórico

Europa: El Parlamento Europeo mantuvo en pausa la ratificación del acuerdo comercial con EEUU tras un fallo judicial que invalidó los aranceles globales de Trump, exigiendo más claridad sobre el límite del 15% para productos europeos. En paralelo, la zona euro sorprendió positivamente: el desempleo cayó a un mínimo histórico de 6,1% en enero, por debajo de las estimaciones, reflejando una expansión económica más sólida de lo esperado.

Estados Unidos: aranceles al 15% e ISM de servicios muy por encima del consenso

Estados Unidos: El Secretario del Tesoro Scott Bessent anticipó que el alza arancelaria del 10% al 15% se concretará esta semana, aunque advirtió que sin aprobación del Congreso solo puede mantenerse vigente 150 días. En el frente macro, los datos del ISM de servicios superaron ampliamente las expectativas, PMI en 56,1 versus estimado de 53,5, con nuevos pedidos en 58,6 y precios pagados en 63, por debajo de lo previsto, señalando expansión económica con menor presión inflacionaria.

Petróleo: inventarios EIA y Brent cerca de 75

Petróleo: Los inventarios de crudo de la EIA aumentaron 3,475 millones de barriles, superando la estimación de 3 millones, en una sesión de alta volatilidad donde los operadores siguieron de cerca los desarrollos bélicos en Oriente Medio. El Brent se estabilizó en torno a los 75 dólares.

Metales: oro rebota y aluminio en su nivel más alto desde 2022

Metales: El oro recuperó parte de las pérdidas de la sesión anterior con compradores aprovechando los retrocesos en medio del quinto día de guerra. El aluminio alcanzó su nivel más alto desde 2022 tras la suspensión de entregas por parte de Aluminium Bahrain bajo cláusulas de fuerza mayor en sus contratos de suministro, generando presión inmediata sobre la oferta global del metal.

Bitcoin: alta volatilidad y recuperación hacia 73.000

Bitcoin: El bitcoin vivió uno de los episodios de mayor volatilidad del año: cayó hasta la zona de 63.000 dólares en los primeros días del conflicto, arrastrado por ventas generalizadas en activos de riesgo y liquidaciones masivas en derivados. Sin embargo, mostró una rápida capacidad de recuperación a medida que los mercados globales se estabilizaban, superando nuevamente los 70.000 dólares y alcanzando máximos cercanos a los 73.000 dólares.

Acciones: Apple entra con fuerza al segmento de portátiles de gama baja

Acciones: Apple lanzó la MacBook Neo a 599 dólares, su incursión más ambiciosa en el segmento de portátiles de gama baja, con el objetivo de competir directamente con las PC con Windows y las Chromebooks en el mercado de consumidores con presupuesto ajustado.

Análisis US100

El precio ha mantenido una estructura alcista, logrando superar sus puntos pivote más relevantes. En este contexto, será importante observar si una divergencia dentro de la estructura MACD genera una fase de corrección de corto plazo. Por ahora, el soporte estructural principal se ubica en la zona de 24.938, nivel que continúa siendo determinante para la continuidad del movimiento.

Mientras el precio se mantenga por encima de 24.938, el escenario favorece una posible extensión alcista hacia la resistencia mayor en 25.108. Sin embargo, una pérdida de este soporte podría dar paso a un movimiento correctivo de mayor amplitud, teniendo como siguiente referencia clave de soporte la región de 24.360.

​​​​​Fuente: xStation5

Análisis GOLD

El precio del oro ha venido desarrollando un movimiento correctivo, retrocediendo hacia la zona de la inclusión previa. Además, este ajuste se ha acercado al nivel del 50% de retroceso de Fibonacci de su último impulso, lo que convierte a esta área en una referencia técnica relevante para evaluar la fortaleza del precio en el corto plazo. Por ahora, el soporte mayor se mantiene en la región de los 5.000 puntos, nivel que continúa siendo clave dentro de la estructura actual.

Mientras el precio logre sostenerse por encima de los 5.000 puntos, podría mantenerse vigente la posibilidad de una recuperación que lo acerque hacia la zona de 5.268. Sin embargo, si este soporte llegara a ceder, podría intensificarse la presión bajista y abrir espacio para una extensión del movimiento correctivo hacia niveles de soporte cercanos a los 4.839.

​​​​​​Fuente: xStation5

_________________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí