Calendario económico: Los resultados de las grandes tecnológicas ponen a prueba el mercado

La sesión de negociación de hoy en los mercados financieros supone una prueba de fuego. Por un lado, nos espera un acontecimiento macroeconómico de primer nivel: la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) sobre los tipos de interés, seguida de la rueda de prensa de su presidente, Kevin Warsh. Actualmente, el mercado descuenta aproximadamente un 30 % de probabilidad de una subida de tipos en la reunión de hoy de la Fed y un 100 % de probabilidad para septiembre. Desde la perspectiva de los mercados, nos encontramos ante una reunión muy incierta, prácticamente un "cara o cruz", lo que implica un enorme potencial de sorpresas y un fuerte aumento de la volatilidad (especialmente en el par EUR/USD).

Sin embargo, la atención de los operadores de Wall Street estará al límite, ya que la verdadera prueba para el sentimiento del sector tecnológico y la monetización de la inteligencia artificial llegará justo después del cierre de la sesión regular. Será entonces cuando dos gigantes, Meta Platforms y Microsoft, presenten sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre (Q2).

Principales publicaciones de la sesión

Australia: La inflación del IPC del segundo trimestre fue inferior a lo esperado, lo que supone un alivio para el Banco de la Reserva de Australia (RBA). En términos interanuales, el índice descendió hasta el 3,9 % (consenso: 4,1 %), mientras que en términos trimestrales se situó en el 0,6 % frente al 0,7 % esperado (ambas cifras correspondientes al segundo trimestre). En junio, la inflación cayó al 3,8 %, desde el 4,0 % registrado en mayo.

Suecia: Datos preliminares del PIB del segundo trimestre sorprendentemente sólidos. La economía creció un notable 1,4 % trimestral (consenso: 0,7 %) y un 2,8 % interanual (frente al 1,9 % esperado), recuperándose de la contracción registrada el trimestre anterior.

Noruega: Fuerte recuperación de las ventas minoristas, excluyendo automóviles, en junio. El indicador registró un crecimiento del 1,8 % mensual, compensando claramente la fuerte caída de mayo (-2,1 % mensual).

Alemania: Los precios de importación de junio descendieron un 0,7 % mensual, en línea con las previsiones. En términos interanuales aumentaron un 6,1 %.

Calendario macroeconómico

09:00 – Polonia

Índice del Mercado Laboral BIEC (julio).

Anterior: 76,9

10:30 – Reino Unido

Aprobaciones de hipotecas (junio).

Consenso: 57.000 | Anterior: 56.200

10:30 – Reino Unido

Oferta monetaria M4 (mensual) (junio).

Consenso: 0,2 % | Anterior: 0,1 %

13:00 – Estados Unidos

Índice semanal de solicitudes de hipotecas de la MBA.

Anterior: 1,9 %

16:30 – Estados Unidos

Variación de las reservas de petróleo crudo (EIA).

Consenso: -1,3 millones de barriles | Anterior: 2,01 millones de barriles

16:30 – Estados Unidos

Variación de las reservas de gasolina (EIA).

Consenso: -0,7 millones de barriles | Anterior: 0,76 millones de barriles

16:30 – Estados Unidos

Variación de las reservas de destilados (EIA).

Consenso: 0,1 millones de barriles | Anterior: 1,4 millones de barriles

20:00 – Estados Unidos

Decisión del FOMC sobre los tipos de interés.

Consenso: 3,50 %-3,75 % | Anterior: 3,50 %-3,75 %

20:30 – Estados Unidos

Rueda de prensa de la Reserva Federal (Jerome Powell) tras la reunión del FOMC.

Principales publicaciones de resultados empresariales

Wall Street

Microsoft (MSFT) – Informe clave para todo el sector de las grandes tecnológicas y para los inversores que evalúan el ritmo de monetización de la inteligencia artificial y el crecimiento de los ingresos de la nube Azure.

Meta Platforms (META) – Prueba del estado del mercado de la publicidad digital y del volumen de inversión en infraestructuras de inteligencia artificial (CapEx).

Lam Research Corp.

Qualcomm

Procter & Gamble (antes de la apertura del mercado)

Bolsa de Varsovia (GPW)

Grupa Kęty

mBank

Mercados a seguir

Nasdaq 100

El índice tecnológico continúa sometido a una intensa presión bajista, impulsada por las preocupaciones sobre una posible burbuja en torno a la inteligencia artificial y por la situación en Oriente Medio. La decisión de la Fed, el tono de su comunicado y los resultados de dos pesos pesados del índice (Meta y Microsoft) podrían actuar como catalizadores de un rebote o, por el contrario, provocar una ruptura de importantes niveles de soporte.

Barril de Brent

El petróleo contará hoy con todos los ingredientes para registrar una elevada volatilidad. Además de la renovada escalada de tensión en Oriente Medio y de las oscilaciones del dólar tras la decisión de la Fed, los inversores esperan el informe del Departamento de Energía de Estados Unidos (EIA). El consenso del mercado anticipa una reducción de las existencias de 1,3 millones de barriles.

Cotización del euro-dólar

Fuente: xStation5

El principal par de divisas permanecerá previsiblemente en modo de espera durante la mayor parte de la jornada (actualmente cotiza plano, en torno a 1,1399). No obstante, se espera un fuerte incremento de la volatilidad a las 20:00 y 20:30. La decisión de la Fed y el tono de las declaraciones de Kevin Warsh marcarán la dirección del dólar estadounidense durante las próximas semanas.

El par euro-dólar se ha mantenido lateral desde mediados de junio. La persistente incertidumbre en torno a Oriente Medio y el futuro de los precios de la energía ha mantenido a los bancos centrales a ambos lados del Atlántico en alerta. Sin embargo, en las últimas semanas, las expectativas de subidas de tipos en EE. UU. han divergido significativamente de las europeas, lo que ha provocado que el EUR/USD caiga por debajo de 1,1400.