Calendario económico: PIB alemán, solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU. y discursos de la FED

Las tensiones geopolíticas y la temporada de resultados financieros acaparan la atención de casi todos los inversores, aunque los datos macroeconómicos seguirán siendo abundantes durante la sesión del jueves.
- El PIB del Reino Unido superó las expectativas, pero el impacto significativo de la sólida producción de automóviles de Jaguar Land Rover sugiere que la mejora podría ser en gran medida teórica. La ausencia de señales más estructurales de recuperación del potencial económico del Reino Unido se tradujo en una reacción moderada de la libra (GBP/USD: -0,05%).
- Junto con los datos del Reino Unido y varias lecturas de inflación de la eurozona, lo más destacado en Europa será la estimación del PIB de Alemania para 2025, que se ha mantenido peligrosamente cerca de cero en términos intertrimestrales en los últimos trimestres.
- En Polonia, la publicación más importante será la lectura final de inflación de diciembre, que, junto con la conferencia de gobernadores del Banco Nacional de Polonia, se espera que aumente la volatilidad del PLN.
- El EUR/USD también podría reaccionar a los datos de comercio y producción industrial de la eurozona, lo que podría proporcionar a los inversores nuevos puntos de referencia para la postura recientemente neutral del BCE.
- En EE. UU., se publicarán datos comerciales, solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y varios discursos de los miembros de la FED.
- Hoy se publicarán los resultados de Goldman Sachs, Morgan Stanley y BlackRock.
Todas las horas son CET.Fuente: xStation5
