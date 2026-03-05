Dólar en Chile hoy: peso chileno cede terreno y vuelve a los 900 pesos por escalada militar entre EE.UU. e Irán

El dólar en Chile inicia la jornada con una subida cercana al 0,7%, retomando la barrera psicológica de los 900 pesos, en una sesión sin referencias económicas locales relevantes. El movimiento obedece íntegramente a factores externos, en un contexto de mayor aversión al riesgo global.

Factor internacional

El principal detonante es la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, luego de que un submarino estadounidense hundiera un buque de guerra iraní en las proximidades de Sri Lanka.

La tensión, que acumula ya varios días de enfrentamientos, mantiene a los mercados internacionales en alerta ante la posibilidad de un conflicto prolongado que frene el crecimiento global y reactive presiones inflacionarias.

En paralelo, la incertidumbre comercial suma volatilidad adicional, tras las señales del gobierno de Donald Trump de que el arancel global del 15% podría comenzar a aplicarse en los próximos días. Este escenario refuerza la fortaleza del dólar a nivel internacional y aumenta la cautela de los inversionistas.

Factor local

En el mercado de materias primas, el cobre retrocede cerca de un 1%, presionado tanto por el alza del dólar como por el deterioro del entorno económico internacional.

El metal enfrenta además dudas sobre la demanda desde China, donde las autoridades fijaron una meta de crecimiento más moderada para la economía en medio de presiones deflacionarias y crecientes tensiones comerciales con Estados Unidos.

Esta combinación de debilidad en el cobre y menor apetito por activos de riesgo golpea directamente al peso chileno, que cede terreno tras la relativa calma observada durante la jornada previa.

Con este escenario de mayor volatilidad externa y debilidad en el cobre, el dólar en Chile podría mantener movimientos amplios durante la sesión.

El tipo de cambio podría fluctuar en un rango estimado entre $890 y $915, en un mercado que seguirá altamente sensible a cualquier novedad relacionada con el conflicto en Medio Oriente, la evolución de la política comercial estadounidense y el comportamiento de las materias primas.

Análisis Técnico

Fuente: xStation



El dólar tuvo una mañana claramente alcista: desde los 893 pesos a primera hora subió con fuerza hasta alcanzar un peak cercano a los 909 pesos alrededor de las 11:20 hrs, con ambas medias móviles, la azul (EMA 9) y la naranja (EMA 21), apuntando fuertemente hacia arriba y el precio muy por encima de las dos, lo que confirmaba una tendencia compradora sólida. Sin embargo, en la última media hora el dólar comenzó a perder altura y cayó de golpe hasta los 905 pesos actuales, con la EMA 9 azul cruzándose hacia abajo sobre la naranja, una señal técnica de que el impulso alcista se está agotando.

Lo que preocupa para lo que resta de la tarde es que ese cruce bajista entre las medias coincide con un RSI de apenas 43, que está cayendo y se acerca a zona de debilidad, y un ADX que también retrocede, indicando que la tendencia perdió fuerza. En simple: el dólar subió mucho durante la mañana y ahora está "descansando" o corrigiendo. Si no logra recuperar los 908-909 pesos con rapidez, lo más probable es que el tipo de cambio siga cediendo terreno y busque niveles en torno a los 902-904 pesos para cerrar la jornada.