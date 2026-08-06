Calendario económico: ¿Podrían los informes de empleo menos favorables presionar a la Reserva Federal para que suba los tipos?

El calendario macroeconómico del jueves se mantiene relativamente ligero, lo que permite a los mercados centrarse por completo en la próxima ronda de informes de resultados empresariales a ambos lados del Atlántico.

En Europa, tras la publicación de los sólidos datos de pedidos industriales alemanes, el único dato relevante a la vista son las ventas minoristas de la Eurozona. Mientras tanto, en Estados Unidos, la agenda incluye informes secundarios del mercado laboral (el informe Challenger y las solicitudes de subsidio por desempleo) junto con el informe de la EIA sobre las reservas de gas natural.

El mercado parece momentáneamente fatigado por la reciente volatilidad, aunque otra ronda de datos muy positivos del mercado laboral podría reavivar los temores de los inversores ante una rápida subida de los tipos de interés en Estados Unidos.

Principales comunicados de la sesión asiática y de la mañana.

Alemania: Datos de pedidos industriales de junio excepcionales y muy sorprendentes. Mensualmente, los pedidos aumentaron un 3,1% frente a un modesto consenso del mercado de tan solo un 0,3%. Anualmente, el crecimiento se disparó al 6,5% (frente al 4,5% del mes anterior), lo que supuso un fuerte impulso para la economía alemana, que atraviesa dificultades.

Australia: La balanza comercial de junio experimentó un giro radical. El superávit comercial se situó en 1.930 millones de dólares australianos, desafiando por completo las previsiones de los analistas, que esperaban un déficit de -1.100 millones de dólares australianos (anteriormente: -2.370 millones de dólares australianos).

Estados Unidos: La sesión nocturna estuvo marcada por las declaraciones de la presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, quien abordó la trayectoria actual de los tipos de interés y la situación del mercado laboral.

Calendario macroeconómico

08:00 Alemania - Pedidos industriales (mes/mes) (junio). Dato real: 3,1% | Consenso: 0,3% | Anterior: 0,3% 08:00 Alemania - Pedidos industriales (año/año) (junio). Dato real: 6,5% | Anterior: 4,5% 11:00 Eurozona - Ventas minoristas (mes/mes) (junio). Consenso: 0,1% | Anterior: 0,2% 11:00 Eurozona - Ventas minoristas (año/año) (junio). Consenso: 0,9% | Anterior: 1,6% 11:30 EE. UU. - Informe de recortes de empleo de Challenger (julio). Anterior: 45.850 14:30 EE. UU. - Productividad no agrícola (trimestre/trimestre) (datos preliminares del segundo trimestre). Consenso: 0,7% | Anterior: 0,3% 14:30 EE. UU. - Costes laborales unitarios (trimestre a trimestre) (datos preliminares del segundo trimestre). Consenso: 2,1% | Anterior: 1,8% 14:30 EE. UU. - Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo. Consenso: 201.000 | Anterior: 197.000 16:00 EE. UU. - Inventarios mayoristas (mensual) (junio). Consenso: 0,3% | Anterior: 0,1% 16:30 EE. UU. - Variación de las reservas de gas natural de la EIA. Consenso: 30 mil millones de pies cúbicos | Anterior: 28 mil millones de pies cúbicos 23:30 EE. UU. - Discurso del presidente de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem

Principales comunicados de resultados

Wall Street:

Eli Lilly (antes de la apertura del mercado): informe clave para el sector farmacéutico y sanitario; los inversores se centrarán en las ventas de medicamentos para la pérdida de peso y la diabetes.

ConocoPhillips (antes de la apertura del mercado): indicador de la salud del sector extractivo en medio de las fluctuaciones del precio del petróleo crudo.

Gilead Sciences (después del cierre del mercado)

Euronext:

Deutsche Telekom

Siemens

3 mercados a tener en cuenta hoy