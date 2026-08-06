Calendario económico: ¿Podrían los informes de empleo menos favorables presionar a la Reserva Federal para que suba los tipos?

El calendario macroeconómico del jueves se mantiene relativamente ligero, lo que permite a los mercados centrarse por completo en la próxima ronda de informes de resultados empresariales a ambos lados del Atlántico.
En Europa, tras la publicación de los sólidos datos de pedidos industriales alemanes, el único dato relevante a la vista son las ventas minoristas de la Eurozona. Mientras tanto, en Estados Unidos, la agenda incluye informes secundarios del mercado laboral (el informe Challenger y las solicitudes de subsidio por desempleo) junto con el informe de la EIA sobre las reservas de gas natural.
El mercado parece momentáneamente fatigado por la reciente volatilidad, aunque otra ronda de datos muy positivos del mercado laboral podría reavivar los temores de los inversores ante una rápida subida de los tipos de interés en Estados Unidos.
Principales comunicados de la sesión asiática y de la mañana.
- Alemania: Datos de pedidos industriales de junio excepcionales y muy sorprendentes. Mensualmente, los pedidos aumentaron un 3,1% frente a un modesto consenso del mercado de tan solo un 0,3%. Anualmente, el crecimiento se disparó al 6,5% (frente al 4,5% del mes anterior), lo que supuso un fuerte impulso para la economía alemana, que atraviesa dificultades.
- Australia: La balanza comercial de junio experimentó un giro radical. El superávit comercial se situó en 1.930 millones de dólares australianos, desafiando por completo las previsiones de los analistas, que esperaban un déficit de -1.100 millones de dólares australianos (anteriormente: -2.370 millones de dólares australianos).
- Estados Unidos: La sesión nocturna estuvo marcada por las declaraciones de la presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, quien abordó la trayectoria actual de los tipos de interés y la situación del mercado laboral.
Calendario macroeconómico
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08:00 Alemania - Pedidos industriales (mes/mes) (junio). Dato real: 3,1% | Consenso: 0,3% | Anterior: 0,3%
08:00 Alemania - Pedidos industriales (año/año) (junio). Dato real: 6,5% | Anterior: 4,5%
11:00 Eurozona - Ventas minoristas (mes/mes) (junio). Consenso: 0,1% | Anterior: 0,2%
11:00 Eurozona - Ventas minoristas (año/año) (junio). Consenso: 0,9% | Anterior: 1,6%
11:30 EE. UU. - Informe de recortes de empleo de Challenger (julio). Anterior: 45.850
14:30 EE. UU. - Productividad no agrícola (trimestre/trimestre) (datos preliminares del segundo trimestre). Consenso: 0,7% | Anterior: 0,3%
14:30 EE. UU. - Costes laborales unitarios (trimestre a trimestre) (datos preliminares del segundo trimestre). Consenso: 2,1% | Anterior: 1,8%
14:30 EE. UU. - Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo. Consenso: 201.000 | Anterior: 197.000
16:00 EE. UU. - Inventarios mayoristas (mensual) (junio). Consenso: 0,3% | Anterior: 0,1%
16:30 EE. UU. - Variación de las reservas de gas natural de la EIA. Consenso: 30 mil millones de pies cúbicos | Anterior: 28 mil millones de pies cúbicos
23:30 EE. UU. - Discurso del presidente de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem
Principales comunicados de resultados
Wall Street:
- Eli Lilly (antes de la apertura del mercado): informe clave para el sector farmacéutico y sanitario; los inversores se centrarán en las ventas de medicamentos para la pérdida de peso y la diabetes.
- ConocoPhillips (antes de la apertura del mercado): indicador de la salud del sector extractivo en medio de las fluctuaciones del precio del petróleo crudo.
- Gilead Sciences (después del cierre del mercado)
Euronext:
- Deutsche Telekom
- Siemens
3 mercados a tener en cuenta hoy
- DAX (Índice bursátil) – El índice alemán recibió un impulso de optimismo justo antes de la apertura del mercado gracias a un sólido dato de pedidos industriales (3,1% intermensual frente al 0,3% esperado). La demanda de acciones industriales podría dominar la sesión bursátil de hoy en Frankfurt, con los datos de ventas minoristas de la eurozona a las 11:00, que completarán el panorama macroeconómico europeo.
- EUR/USD (Divisa) – El principal par de divisas podría experimentar una mayor actividad incluso con los informes secundarios del mercado laboral estadounidense. Tras el dato de ADP de ayer, mucho mejor de lo esperado, nuevas señales de un mercado laboral más restrictivo (por ejemplo, que las solicitudes de subsidio por desempleo se mantengan por debajo de 200.000) podrían impulsar nuevamente las expectativas de subidas de tipos en EE. UU.
- Gas natural (Materias primas) – Los precios del gas natural serán protagonistas a las 16:30 tras la publicación del informe semanal de la EIA sobre los cambios en las reservas de EE. UU. (consenso: 30.000 millones de pies cúbicos). Si a esto se le suma una ola de calor veraniega en Estados Unidos y el aumento de la demanda del sector energético, cualquier desviación de las expectativas podría desencadenar un fuerte repunte en la volatilidad de los precios de las materias primas.
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