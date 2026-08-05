  
09:21 · 5 de agosto de 2026

El informe de ADP se sitúa por debajo de las previsiones. El EUR/USD amplía sus subidas📈

Cambio en el empleo según ADP en EE. UU.: Datos reales: 44.000 (Previsión: 65.000, Anterior: 98.000, Revisado: 95.000)

Gráfico del Euro/Dólar con velas de 4 horas

Fuente: Plataforma de XTB

 

 

 

 

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