El informe de ADP se sitúa por debajo de las previsiones. El EUR/USD amplía sus subidas📈

Cambio en el empleo según ADP en EE. UU.: Datos reales: 44.000 (Previsión: 65.000, Anterior: 98.000, Revisado: 95.000)
Gráfico del Euro/Dólar con velas de 4 horas
Fuente: Plataforma de XTB
Calendario económico: datos macroeconómicos de EE. UU. y resultados de las grandes tecnológicas 🔎
Dólar hoy Colombia: efecto BanRep pierde fuerza ante caída del petróleo y menor presión sobre la Fed
Dólar hoy México: cae el dólar por optimismo diplomático en Medio Oriente y menor presión sobre la Fed
Gráficos clave del día (04.08.2026)
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "