La temporada de resultados empresariales está cobrando impulso, Trump planea ampliar la acción militar en Oriente Medio y varios miembros de la Reserva Federal (Fed) tomarán la palabra tras la reciente publicación del índice de precios de producción (PPI). En otras palabras, todo está ocurriendo al mismo tiempo y los inversores tratan de distinguir los factores fundamentales del ruido del mercado, especialmente en un contexto de presión persistente sobre las acciones relacionadas con la inteligencia artificial.

Los resultados publicados hace unos momentos por TSMC no lograron generar optimismo en la negociación fuera de horario en Estados Unidos, donde las acciones de la compañía caen actualmente un 1,4%. Los resultados empresariales seguirán siendo hoy el principal motor de la volatilidad en Wall Street. No obstante, también conviene prestar atención a las intervenciones de los miembros de la Fed y al informe de la EIA sobre las reservas de gas natural, que, junto con los acontecimientos geopolíticos, influirán en los mercados de divisas y materias primas.

Desde el punto de vista macroeconómico, el dato más relevante será el de ventas minoristas en Estados Unidos. El consumidor estadounidense ha mostrado recientemente signos de debilidad tras agotar parte de sus ahorros debido al último repunte del coste de la vida, por lo que esta referencia será clave para una Reserva Federal que mantiene su foco en la inflación.

Principales publicaciones de la sesión

Reino Unido (PIB)

La sesión matinal estuvo marcada por una amplia batería de datos de la economía británica. El PIB de mayo en términos mensuales se situó en el 0,1%, en línea con las previsiones del consenso. Sin embargo, la tasa de crecimiento trimestral ofreció una sorpresa positiva al repuntar hasta el 0,7%, frente al 0,5% esperado. En términos interanuales, la economía creció un 1,3%, ligeramente por debajo de la previsión del 1,4%.

Reino Unido (Industria y comercio)

Los datos del sector manufacturero fueron sólidos, con un crecimiento interanual del 2,3%, por encima del 1,9% esperado. En cambio, la producción industrial registró un comportamiento más débil, al caer un 0,5% mensual, frente al descenso del 0,1% previsto por el consenso. Por su parte, el déficit comercial se redujo de forma significativa hasta 18.660 millones de libras, mejorando claramente la previsión de 23.300 millones de libras.

Calendario ecobnómico

10:00 – Italia: IPC (interanual) de junio. Consenso: 3,0% | Anterior: 3,2% .

11:00 – Zona euro: Balanza comercial ajustada estacionalmente de mayo. Consenso: 2.500 millones de euros | Anterior: 1.300 millones de euros .

14:00 – Polonia: Inflación subyacente (sin alimentos ni energía) de junio. Consenso: 3,0% | Anterior: 3,1% .

14:15 – Canadá: Inicio de construcción de viviendas de junio. Consenso: 258.000 | Anterior: 261.400 .

14:30 – Estados Unidos: Ventas minoristas de junio (mensual). Consenso: 0,2% | Anterior: 0,9% .

14:30 – Estados Unidos: Ventas minoristas excluyendo automóviles (mensual). Consenso: -0,1% | Anterior: 0,8% .

14:30 – Estados Unidos: Índice manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia (julio). Consenso: 13 | Anterior: 10,3 .

14:30 – Estados Unidos: Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo. Consenso: 216.000 | Anterior: 215.000 .

16:00 – Estados Unidos: Ventas pendientes de viviendas (mensual) de junio. Consenso: -0,5% | Anterior: 3,8% .

16:30 – Estados Unidos: Variación de las reservas de gas natural de la EIA. Anterior: 61.000 millones de pies cúbicos .

18:30 – Estados Unidos: Discurso de Lorie Logan , miembro del FOMC.

19:25 – Estados Unidos: Discurso de Jeffrey Schmid, miembro del FOMC.

Principales resultados empresariales de Wall Street

TSMC

UnitedHealthcare

GE Aerospace

Netflix

Tres mercados a seguir hoy

GBP/USD

La libra esterlina está asimilando la intensa batería de datos publicada esta mañana en el Reino Unido. El crecimiento trimestral del PIB, superior a lo esperado, y la fortaleza del sector manufacturero respaldan la postura más restrictiva ("hawkish") dentro del Banco de Inglaterra (BoE). El enfrentamiento de esta tarde con los datos de ventas minoristas de Estados Unidos será determinante para la dirección del par GBP/USD durante el resto de la jornada.

EUR/PLN

A las 14:00 se publicará el dato de inflación subyacente de junio en Polonia (excluyendo alimentos y energía). El consenso prevé una moderación desde el 3,1% hasta el 3,0% interanual. Este indicador es fundamental para evaluar la persistencia de las presiones inflacionistas internas y tiene un impacto directo sobre el discurso del Consejo de Política Monetaria (MPC), por lo que podría provocar un aumento de la volatilidad tanto en el zloty polaco como en el sector bancario de la Bolsa de Varsovia.

Nasdaq 100

A las 14:30 se publicará el esperado informe de ventas minoristas de junio en Estados Unidos, acompañado por los datos de solicitudes de subsidio por desempleo y el índice manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia. Se espera una clara desaceleración de las ventas, y el indicador subyacente incluso apunta a una caída del 0,1% mensual.

Estos datos ofrecerán una imagen muy precisa del estado del consumidor estadounidense. Un resultado claramente peor de lo esperado podría aumentar los temores a un aterrizaje brusco de la economía, perjudicando el sentimiento en Wall Street. En cambio, una lectura en línea con las previsiones reforzaría la expectativa de que la Reserva Federal pueda comenzar a recortar los tipos de interés durante el otoño.