Calendario económico: Semana marcada por los bancos centrales

La guerra en Irán sigue siendo el punto clave para los inversores, especialmente tras las recientes declaraciones de Donald Trump presionando a otros miembros de la OTAN para que apoyen a Estados Unidos en el conflicto.

Más allá del seguimiento de la situación en el estrecho de Ormuz, el calendario macroeconómico de esta semana se centra en las decisiones de los bancos centrales, con la reunión de la Fed y del BCE previstas para este miércoles y este jueves respectivamente.

Al otro lado del Atlántico, esperamos la lectura del IPC de Canadá. El dólar canadiense se mantiene firmemente respaldado por los altos precios del petróleo, por lo que experimenta un repunte de la volatilidad. Al mismo tiempo, hoy también conoceremos los datos de producción industrial en Estados Unidos.

Fuente: xStation5