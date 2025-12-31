Calendario Económico: Solicitudes de Desempleo 🔎

- El calendario económico de la jornada estará marcado por dos publicaciones clave.
- El calendario económico de la jornada estará marcado por dos publicaciones clave.
- Hoy se conocerá el informe semanal de solicitudes de desempleo.
- También se publicará el informe de inventarios de petróleo crudo de la EIA.
El calendario macroeconómico de hoy es muy ligero debido al período vacacional. Sin embargo, hay dos publicaciones que vale la pena destacar. La primera será el informe semanal de solicitudes de subsidio por desempleo. Su publicación se ha adelantado para mañana debido al festivo. La segunda publicación importante será el informe de inventarios de petróleo crudo de la EIA. No obstante, la volatilidad durante estas publicaciones probablemente se mantendrá limitada debido al período festivo y la relativamente baja importancia de estos informes en condiciones normales de mercado.
Calendario económico detallado del día:
14:30, Estados Unidos - Datos de empleo:
- Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo: pronóstico: 219.000; anterior: 214.000;
- Solicitudes de subsidio por desempleo promedio de 4 semanas: anterior: 216.750;
- Solicitudes continuas de subsidio por desempleo: anterior: 1.923.000;
16:30, Estados Unidos - Datos de la EIA:
- Existencias semanales de destilados de la EIA: pronóstico: 0,500 millones; anterior: 0,202 millones;
- Inventarios de petróleo crudo: pronóstico: 0,500 millones; anterior: 0,405 millones;
- Inventarios de gasolina: pronóstico: 1,100 millones; anterior: 2,862 millones;
