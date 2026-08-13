IPO de Anthropic: ¿podría alcanzar una valoración de US$2 billones y convertirse en la mayor salida a bolsa de la historia?

La carrera de la inteligencia artificial podría enfrentarse en octubre a una de sus mayores pruebas hasta ahora. Los inversores de Anthropic, desarrollador de los modelos Claude, consideran que la compañía podría salir a bolsa con una valoración de al menos US$2 billones, lo que convertiría su debut en la mayor oferta pública inicial registrada hasta ahora.

La cifra procede de estimaciones realizadas por inversores de Anthropic consultados por el Financial Times, no de un objetivo oficial establecido por la propia compañía. Los principales ejecutivos todavía no han fijado una valoración para la IPO de Anthropic, ni siquiera en conversaciones privadas. Eso significa que el mercado no está evaluando todavía una valoración formal presentada por Anthropic, sino los modelos financieros construidos por algunos de sus actuales accionistas a partir del crecimiento reciente del negocio.

Anthropic presentó documentación ante la Securities and Exchange Commission en junio y entró posteriormente en un periodo de silencio que limita sus comunicaciones públicas sobre el desempeño financiero.

El crecimiento de ingresos sostiene la tesis de los US$2 billones

El argumento central de quienes defienden una valoración extraordinariamente elevada es el crecimiento. Anthropic anunció en mayo que sus ingresos anualizados habían superado los US$47.000 millones. Ahora, algunos de sus inversores esperan que esa cifra pueda situarse entre US$100.000 millones y US$120.000 millones al cierre de 2026.

El concepto de ingreso anualizado no representa necesariamente las ventas efectivamente obtenidas durante los últimos doce meses. Proyecta cuánto ingresaría la compañía durante un año completo si mantuviera el ritmo reciente de actividad. Esta distinción será especialmente importante para los potenciales compradores de acciones en la IPO de Anthropic, porque una valoración de US$2 billones exigiría asumir que una parte importante del crecimiento reciente puede mantenerse.

Se supone que una compañía creciendo alrededor de un 800% podría justificar incluso un múltiplo de 30 veces ingresos, lo que, utilizando determinados escenarios de ventas, elevaría la valoración hasta aproximadamente US$3 billones. Se trata, nuevamente, de una valoración hipotética realizada por inversores y no de una previsión oficial de Anthropic.

¿Es demasiado pagar US$2 billones por Anthropic?

Anthropic no cuenta con un rival estadounidense cotizado que desarrolle exactamente el mismo modelo de negocio. OpenAI tampoco ofrece todavía una referencia pública directamente comparable y Google forma parte de Alphabet, una compañía mucho más diversificada. Por ese motivo, algunos inversores utilizan compañías beneficiadas por la expansión de la inteligencia artificial, como Palantir o Nebius, que durante 2026 han llegado a negociar a múltiplos cercanos a 55 veces ventas. Aplicar esos múltiplos directamente a Anthropic sería, sin embargo, una comparación imperfecta. Cada compañía presenta estructuras de costes, márgenes, necesidades de capital y perfiles de crecimiento diferentes.

La última ronda de financiación situó a Anthropic en aproximadamente US$965.000 millones incluyendo el nuevo capital. Una IPO cercana a US$2 billones supondría, por tanto, más que duplicar nuevamente esa valoración en cuestión de meses. Durante 2026, firmas de capital riesgo, fondos soberanos e inversores institucionales han aportado cerca de US$100.000 millones a la compañía, según la información citada por el Financial Times.

Claude gana terreno entre las empresas

La compañía ha ganado terreno frente a OpenAI y Google mediante la venta de modelos y herramientas de inteligencia artificial a empresas. Esa orientación empresarial puede ser especialmente importante para una valoración bursátil, ya que los inversores buscarán ingresos recurrentes y clientes capaces de incrementar su gasto a medida que integran la IA dentro de sus operaciones. Los datos de Ramp señalan que Anthropic aumentó recientemente su participación entre empresas estadounidenses.

Sin embargo, existe una segunda lectura: algunas compañías también estarían alcanzando el límite de lo que están dispuestas a gastar en inteligencia artificial y comenzando a utilizar modelos más baratos. Ese fenómeno plantea una de las preguntas fundamentales para la futura acción de Anthropic: ¿podrá la empresa mantener su ritmo de crecimiento sin sacrificar precios?

El elevado precio de los modelos es uno de los principales riesgos

Según la información citada por el Financial Times, el modelo de mayor nivel de Anthropic cuesta más de dos veces y media lo que cuesta utilizar el principal producto comparable de OpenAI. Al mismo tiempo, los modelos chinos de pesos abiertos han mejorado rápidamente y están disponibles a una fracción de ese coste.

Anthropic puede justificar un precio superior siempre que los clientes consideren que sus modelos ofrecen un incremento suficiente en rendimiento, precisión o productividad. El riesgo aparece si la diferencia de calidad se reduce y las empresas comienzan a priorizar el coste.

Una valoración de US$2 billones dejaría poco margen para una desaceleración brusca del crecimiento. El mercado público podría exigir que Anthropic demostrara simultáneamente liderazgo tecnológico, crecimiento comercial y capacidad para defender sus precios.

Regulación y tensiones con el Gobierno estadounidense

Anthropic mantiene un conflicto con el Gobierno estadounidense y continúa en litigio con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que anteriormente catalogó a la empresa como un riesgo para la cadena de suministro. Además, las restricciones temporales impuestas por el Departamento de Comercio a algunos de sus modelos contribuyeron a una desaceleración del crecimiento durante junio.

Posteriormente, el negocio volvió a acelerarse, pero el episodio mostró que la regulación puede tener un impacto directo sobre clientes, distribución e ingresos. Para una empresa que podría buscar la mayor IPO de la historia, la estabilidad regulatoria será casi tan importante como su evolución tecnológica.

¿Qué tendría que demostrar Anthropic después de salir a bolsa?

Si finalmente la IPO de Anthropic alcanza una valoración cercana a los US$2 billones, el mercado estaría anticipando varios años de crecimiento excepcional. La compañía tendría que demostrar que sus ingresos anualizados pueden transformarse en ventas sostenibles, que la demanda empresarial continúa aumentando y que puede competir con OpenAI, Google y los modelos chinos sin recurrir a reducciones de precios capaces de deteriorar significativamente su economía.

También tendría que convencer al mercado de que el enorme volumen de capital invertido en la compañía está creando una ventaja competitiva duradera.

Anthropic se ha convertido en uno de los nombres centrales del mercado mundial de IA y sus ingresos están creciendo a una velocidad extraordinaria. Una valoración de US$2 billones convertiría la salida a bolsa no solo en una apuesta sobre Claude, sino en una prueba sobre cuánto están dispuestos a pagar los inversores públicos por el crecimiento futuro de la inteligencia artificial.

La IPO de Anthropic puede terminar siendo uno de los acontecimientos financieros más importantes de 2026. Pero cuanto mayor sea la valoración inicial, mayor será también la necesidad de demostrar que el crecimiento extraordinario de hoy puede mantenerse después de que la compañía llegue al mercado público.