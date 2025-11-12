Se prevé que la sesión de hoy sea relativamente tranquila en cuanto a publicaciones macroeconómicas, con la atención de los inversores centrada en la votación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre el proyecto de ley de gastos federales aprobado por el Senado, que podría poner fin al cierre del gobierno que ya dura más de 40 días. Muchos demócratas ya se han comprometido a bloquear el proyecto de ley, considerando insuficiente la promesa de "revisar" la reforma sanitaria en diciembre. La primera votación debería comenzar alrededor de las 21:00 de la noche.

¿Qué más nos depara el calendario económico de hoy?

Desde una perspectiva macroeconómica, los eventos más importantes serán los discursos de los miembros de la Reserva Federal y del BCE, especialmente relevantes para la volatilidad del par EUR/USD. Las expectativas de un recorte de tipos en diciembre en EE. UU. se están recuperando lentamente, ya que datos recientes de ADP mostraron una disminución promedio semanal de empleos de aproximadamente 11.000 durante las últimas cuatro semanas. Para el mercado petrolero, los eventos clave serán la publicación del informe de la OPEP y los datos del API sobre las reservas de crudo de EE. UU.

En Wall Street, se publicarán los resultados financieros de Cisco Systems, Tencent Music Entertainment y Circle Internet, mientras que en Europa ya se han publicado los informes de Bayer e Infineon.

Calendario económico de hoy:

Alemania: Datos de inflación de octubre:

IPCA interanual: real 2,3%; previsión 2,3%; anterior 2,4%

IPCA mensual: real 0,3%; previsión 0,3%; anterior 0,2%

IPC interanual: real 2,3%; previsión 2,3%; anterior 2,4%

IPC mensual: real 0,3%; previsión 0,3%; anterior 0,2%

China: Financiación social total de octubre

Previsión 1.230.000 millones; anterior 3.530.000 millones

China: Oferta monetaria M2 interanual

Previsión 8,1%; anterior 8,4%

China: Nuevos préstamos (octubre)

Previsión 460.000 millones; Anterior: 1.290.000 millones

China: Crecimiento de la cartera de préstamos (interanual)

Previsión: 6,6%; Tasa anterior: 6,6%

Eurozona: Reunión del Eurogrupo

EE. UU.: Informe mensual de la OPEP

Eurozona: Discurso de Schnabel, presidente del BCE

Eurozona: Discurso de de Guindos, presidente del BCE

EE. UU.: Índice de refinanciación hipotecaria (anterior: 1290,8)

EE. UU.: Índice del mercado hipotecario (anterior: 332,3)

EE. UU.: Tipo de interés hipotecario a 30 años de la MBA (anterior: 6,31%)

Reino Unido: Discurso de Pill, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra

Canadá: Datos de vivienda y construcción de septiembre Datos

Permisos de construcción: previsión +0,8 % mensual; anterior –1,2 % mensual

EE. UU.: Discurso del miembro del FOMC Williams

EE. UU.: Discurso del miembro de la Reserva Federal Waller

EE. UU.: Informe de la EIA

Inventarios de crudo API: anterior +6,5 millones

Nueva Zelanda: Datos de ventas minoristas de octubre