Calendario económico: Un comienzo tranquilo para una semana interesante

La sesión del lunes en los mercados financieros ha tenido un comienzo interesante, aunque no por la publicación de datos macroeconómicos programada para hoy. Tras el fin de semana, los mercados se centran tanto en la geopolítica, centrada en Groenlandia e Irán, como en cuestiones monetarias, condicionadas por las demandas interpuestas contra Jerome Powell, presidente del banco central estadounidense.

Este giro de los acontecimientos implica que los metales preciosos y las llamadas divisas refugio están teniendo un excelente rendimiento hoy. Por otro lado, los contratos de futuros centrados en índices estadounidenses y europeos están perdiendo valor.

Los inversores esperan las publicaciones a finales de esta semana (datos del IPC de EE. UU. y resultados del cuarto trimestre de 2025 de los bancos de Wall Street). Hoy, parece que los mercados se guiarán por la información que se vaya publicando.

Calendario de hoy sobre datos macroeconómicos. Fuente: xStation



