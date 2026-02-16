Calendario económico y empresarial: Días festivos en China, EE.UU. y Canadá (16.02.2026)

Conclusiones clave Debido al cierre de las bolsas de valores en China, Estados Unidos y Canadá, la volatilidad del mercado puede ser limitada hoy.

En poco menos de 15 minutos comenzará la sesión de contado en los mercados europeos. Los contratos de futuros indican que podrían predominar las ganancias moderadas en la apertura. El DE40 alemán sube actualmente un 0,26%, mientras que el CAC40 francés sube casi un 0,24%. El calendario de la sesión de hoy no será muy extenso y solo contendrá datos macroeconómicos secundarios. Las lecturas más importantes se muestran a continuación: Arriba se muestra el calendario macroeconómico. Fuente: xStation A continuación se muestra el calendario de resultados empresariales de esta semana. Fuente: xStation

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "