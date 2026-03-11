Bitcoin se aferra a los $70.000 mientras el mercado espera la respuesta de los bancos centrales

La narrativa dominante no es solo la guerra: es la posible respuesta de bancos centrales y la trayectoria de la Fed , que puede reactivar o drenar liquidez.

Bitcoin rebota y se sostiene sobre $70.000 , pero el mercado sigue buscando un soporte “de convicción” tras el testeo de los $60.000 bajos .

Bitcoin cotiza este miércoles por encima de los $70.000, sosteniendo un rebote modesto del +1,1% que reduce parcialmente las pérdidas semanales acumuladas de alrededor de -2,3%. El movimiento llega después de que el activo tocara brevemente la zona de los $60.000 bajos a principios de semana, su nivel más bajo desde febrero, antes de estabilizarse en torno a los $69.000–$71.000, un rango que el mercado está tratando de convertir en soporte. La narrativa que domina las mesas de trading cripto esta semana no es el conflicto en Medio Oriente en sí mismo, es lo que podría venir después. Y en eso, los grandes operadores no están de acuerdo sobre el momento.

La guerra no es el catalizador. La impresora sí.

Arthur Hayes, uno de los nombres más seguidos en el ecosistema cripto, fue directo esta semana y comentó que si tuviera un dólar fresco para invertir hoy, no lo pondría en Bitcoin. Esperaría. Específicamente, esperaría a que los bancos centrales vuelvan a imprimir dinero.

El argumento es estructural, no especulativo. Los conflictos geopolíticos inicialmente generan reacciones de aversión al riesgo, las acciones caen, la liquidez se contrae y los activos de riesgo, incluido Bitcoin, tienden a bajar con el resto del mercado. Lo que históricamente ha impulsado al Bitcoin es la respuesta monetaria que la sigue. Cuando los bancos centrales empiezan a relajar condiciones financieras y la liquidez regresa al sistema, los activos que se benefician de la abundancia de dinero empiezan a moverse. Ese es el momento que Hayes, y varios otros traders de escala, están esperando para entrar.

Si las tensiones geopolíticas persisten sin respuesta de política monetaria, Bitcoin podría caer por debajo de los $60.000. No sería un movimiento sin precedentes, el activo tocó ese nivel a principios de febrero antes de estabilizarse, pero implicaría liquidaciones en cascada de posiciones apalancadas, con capacidad de amplificar la caída más allá de lo que los fundamentales justificarían.

Las métricas sugieren que el piso podría estar más abajo

Fuente: MacroMicro.

Más allá de las opiniones de mercado, las métricas añaden una capa de cautela que el rebote de hoy no logra disipar completamente. La primera es el Net Unrealized Profit/Loss (NUPL). Históricamente, los grandes pisos de ciclo han aparecido cuando este indicador cae por debajo de cero, señal de que el mercado en conjunto está operando en pérdida no realizada. Ese nivel todavía no se ha alcanzado en este ciclo.

La segunda es el porcentaje de oferta en ganancia. Actualmente, alrededor del 58,6% del suministro circulante está en ganancia, cómodamente por encima del umbral del 50% que históricamente ha coincidido con los grandes pisos de mercado. Para contexto, el último piso de ciclo importante, en noviembre de 2022, ocurrió cuando esa métrica cayó hasta cerca del 45% con el precio rondando los $16.000.

La lectura combinada de ambos indicadores sugiere que, aunque el panorama de largo plazo siga siendo alcista para muchos analistas, el mercado podría necesitar un ajuste adicional antes de que se establezca un piso de convicción.

Los ETF sostienen el precio, pero la convicción no volvió del todo

Grafico de los flujos de capitales en ETFs. Fuente: CoinMarketCap.

Hay factores que limitan el daño. Los ETF spot de Bitcoin listados en EE.UU.,que fueron el gran catalizador del rally de 2024, registraron entradas netas de aproximadamente $170 millones el lunes, después de ver salidas a finales de la semana pasada. Es una señal de que el dinero institucional sigue presente, aunque sin la agresividad de meses anteriores. Los flujos de capital siguen siendo moderados, la participación especulativa es limitada y la convicción general todavía no ha regresado por completo.”

Desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, Bitcoin ha superado al oro, el refugio tradicional, subiendo cerca de un 5% en el mes, mientras el metal precioso alrededor de un 1.7%. Pero ese desempeño relativo no equivale a fortaleza absoluta, Bitcoin sigue acumulando una caída de más del 40% respecto a su máximo histórico por encima de los $126.000 del año pasado.

IPC de febrero y Fed

Este miércoles también se publicó el IPC de febrero en EE.UU. El IPC subió un 0,3% mensual y elevó la tasa anual al 2,4%, exactamente en línea con el consenso. La inflación subyacente avanzó un 0,2% mensual y un 2,5% interanual, también en línea con lo esperado.

Para la Reserva Federal, el dato refuerza la postura de espera. El mercado asigna prácticamente 100% de probabilidad a que las tasas permanezcan sin cambios en la reunión del 18 de marzo, y ha desplazado la expectativa del primer recorte hasta septiembre, con alrededor de un 43% de probabilidad de un segundo recorte antes de fin de año según la herramienta FedWatch de CME. En ese contexto, Bitcoin no recibe hoy el catalizador de política monetaria que los grandes operadores están esperando para entrar con fuerza.

En Washington, los legisladores avanzan en paralelo en los esfuerzos por revivir el proyecto de ley CLARITY, que busca establecer un marco regulatorio más claro para los activos digitales. Aunque el proceso sigue estancado por desacuerdos sobre el tratamiento de los rendimientos en stablecoins, sus avances podrían desbloquear mayor participación institucional en el mercado cripto en los próximos meses.

Análisis Técnico

El gráfico de 15 minutos muestra a Bitcoin cotizando cerca de $70.424 en una fase de consolidación estrecha, encajonado entre dos referencias técnicas, la SMA200 en $69.909 y la SMA50 en $70.055, que hoy operan como soportes dinámicos inmediatos y mantienen una estructura de corto plazo relativamente constructiva mientras el precio no las pierda con claridad.

El RSI confirma un sesgo neutral, sin señales de sobrecompra/sobreventa y el ADX sugiere una tendencia débil, consistente con un mercado en modo acumulación/distribución más que direccional. Hacia arriba, la primera resistencia relevante se ubica en $71.624 (techo reciente), y si se supera, los siguientes niveles a monitorear son $72.979 (61,8% de Fibonacci) y $75.116 (100% proyectado). A la baja, el soporte inmediato aparece en $69.064 y luego $67.235 como zona de defensa más estructural, desde donde el precio rebotó con fuerza en la sesión previa.

Fuente: xStation5.

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