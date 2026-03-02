Europa sorprende: los PMIs manufactureros rebotan y reavivan el optimismo económico.

Los PMIs manufactureros del área euro para febrero confirmaron en gran medida un retorno a una expansión moderada.

Datos de PMI

Eurozona HCOB Manufacturing PMI Feb F: 50,8 (estimado 50,8; previo 50,8)

50,8 (estimado 50,8; previo 50,8) Alemania HCOB Manufacturing PMI Feb F: 50,9 (estimado 50,7; previo 50,7)

50,9 (estimado 50,7; previo 50,7) Francia HCOB Manufacturing PMI Feb F: 50,1 (estimado 49,9; previo 49,9)

50,1 (estimado 49,9; previo 49,9) Italia HCOB Manufacturing PMI Feb: 50,6 (estimado 49,2; previo 48,1)

50,6 (estimado 49,2; previo 48,1) Suiza Manufacturing PMI Feb: 47,4 (estimado 49,8; previo 48,8)

47,4 (estimado 49,8; previo 48,8) Services PMI: 52,4 (previo 53,8)

52,4 (previo 53,8) España HCOB Manufacturing PMI Feb: 50,0 (estimado 50,0; previo 49,2)

Los PMIs manufactureros del área euro para febrero confirmaron en general un retorno a una expansión moderada, con el bloque manteniéndose en 50,8 y Alemania, Francia, Italia y España situándose en o justo por encima del umbral de 50, superando ligeramente las expectativas en la mayoría de los casos. Italia destacó con una fuerte sorpresa al alza en 50,6 frente al 49,2 esperado y 48,1 previo, mientras que España volvió exactamente a 50,0 desde 49,2. Suiza, en contraste, permaneció en contracción con su PMI manufacturero cayendo a 47,4 frente al 49,8 esperado, aunque los servicios se mantuvieron en expansión en 52,4 pese a descender desde 53,8. En conjunto, los datos apuntan a una estabilización manufacturera tentativa en la eurozona, frente a un panorama industrial aún débil en Suiza.