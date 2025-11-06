Leer más
13:02 · 6 de noviembre de 2025

Cambio en inventarios de gas según la EIA en EE. UU. supera levemente las previsiones, el gas natural cae

NATGAS
Mat Primas
-
-

Cambio en inventarios de gas natural según la EIA: 33B pies cúbicos (previsión: 31B, dato anterior: 74B)

En una primera reacción a los datos de la EIA sobre el gas natural en EE. UU., los futuros del Henry Hub registraron una caída, ya que el informe refleja una demanda aún débil y un aumento de inventarios, a pesar del inicio de la temporada de calefacción.

 

Fuente: xStation5

7 de noviembre de 2025, 15:53

Resumen diario: el gobierno sigue cerrado, el mercado cae y las criptomonedas se recuperan
7 de noviembre de 2025, 11:28

🔴CIERRE SEMANAL DE MERCADOS (07.11.2025)
7 de noviembre de 2025, 10:48

Dólar en Chile leve avance en los $943 tras IPC estable y apuestas externas por recorte de tasas
6 de noviembre de 2025, 16:34

Resumen diario: El optimismo en Wall Street vuelve a moderarse 🗽 El dólar estadounidense retrocede desde máximos recientes

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo