🛢️Caos en el crudo: el mercado duda de la desescalada

¿Qué está pasando con el petróleo? El Brent redujo sus pérdidas durante la sesión de ayer, a pesar de un movimiento previo de aproximadamente -10%, un acontecimiento excepcionalmente raro en este mercado.

La fuerte caída del precio del crudo siguió a las declaraciones de Donald Trump sugiriendo que las negociaciones para un acuerdo con Irán están en marcha y que se espera un acuerdo en breve. Trump canceló el ataque previsto contra la infraestructura energética, otorgando a Irán una ventana de 5 días para finalizar las conversaciones. Aunque Teherán negó oficialmente que se estén llevando a cabo negociaciones, la dinámica actual comienza a recordar las negociaciones comerciales del año pasado con China.

¿Realmente se están llevando a cabo negociaciones de paz?

Mientras Donald Trump suspendió los ataques estadounidenses a instalaciones energéticas clave, los bombardeos liderados por Israel continuaron durante la noche, centrándose principalmente en infraestructura relacionada con el gas. Irán respondió con ataques de represalia dirigidos a Israel y otros estados de la región, incluidos Baréin y los Emiratos Árabes Unidos.

The Wall Street Journal informa que las naciones del Golfo Pérsico están considerando una participación más profunda en el conflicto. Arabia Saudí ha concedido a Estados Unidos acceso a sus bases aéreas para operaciones y está evaluando el uso directo de sus propias fuerzas militares. Mientras tanto, los Emiratos Árabes Unidos están dirigiendo sus esfuerzos hacia atacar los cimientos financieros y económicos de Irán.

A pesar del rechazo oficial de Irán a la narrativa del diálogo, los informes mediáticos sugieren que las negociaciones se están llevando a cabo mediante “canales secundarios”, con Pakistán ofreciendo actuar como mediador. Existe el riesgo de que Donald Trump sea demasiado optimista respecto a las señales de desescalada, que podrían provenir únicamente de una facción iraní, mientras que los sectores más duros del régimen siguen oponiéndose a la paz.

La situación recuerda a los acontecimientos de 2025, cuando Trump anunció un avance con China después de que ambas partes elevaran los aranceles por encima del 100%. A pesar de las negativas iniciales de Pekín, un acuerdo que redujo los aranceles al 30% se firmó dos semanas después. Actualmente, Irán exige el levantamiento total de las sanciones, reparaciones financieras y la retirada estadounidense de la región, mientras que Washington insiste en la suspensión total del programa nuclear iraní.

¿Cómo cotiza el crudo?

El Brent cotiza actualmente alrededor de 100 dólares por barril en el contrato de mayo, mientras que el contrato de abril permanece significativamente por encima de este nivel. Tras la pausa en la venta masiva de ayer, las ganancias de hoy siguen siendo limitadas. Dado el plazo de 5 días fijado por Estados Unidos, la volatilidad podría disminuir temporalmente, aunque debe señalarse que Israel no ha detenido sus operaciones militares contra Irán.

Gráfica del Petróleo



En el plano técnico, el soporte clave en 95 dólares por barril permanece intacto, coincidiendo con el retroceso de Fibonacci del 38,2%. Este nivel ha servido anteriormente como zona de reacciones significativas del precio. Por ahora, la línea de tendencia alcista, trazada desde los mínimos de finales de febrero y del 10 de enero, sigue sin romperse.

La curva forward permanece en una marcada backwardation, y los spreads de calendario hasta finales de año siguen siendo elevados (aunque inferiores a los niveles extremos vistos en 2022). Una reducción de los spreads de aproximadamente 1–2 dólares señalaría un verdadero techo y la posibilidad de una caída más profunda en las próximas semanas. Es notable que los precios forward para principios de 2027 se mantienen por encima de 80 USD por barril, significativamente más altos que los niveles previos al inicio del conflicto.